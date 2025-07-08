В Украине выросло количество приговоров за коррупцию — Finance.ua

В Украине выросло количество приговоров за коррупцию Сегодня 14:33 — Криминал

В Украине выросло количество приговоров за коррупцию

В Украине растет количество приговоров за коррупционные преступления, в том числе среди чиновников. В прошлом году за коррупционные правонарушения и преступления, связанные с коррупцией, осудили 2195 человек. Это почти 80% всех обвиняемых по таким делам, по которым судебные решения вступили в законную силу.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В 2024 году вступили в силу приговоры 60 лицам, осужденным по делам о топ-коррупции, которые рассматривает Высший антикоррупционный суд. Для сравнения, в 2021 году таких было 24. Из них 17 человек получили наказание в виде лишения свободы, преимущественно на срок от 5 до 10 лет. Еще 34 осужденных были уволены с испытательным сроком, остальные получили штраф.

Инфографика: НАПК

У каждого четвертого осужденного конфисковали имущество. Большинству также запретили занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности.

Больше всего приговоров ВАКС вынес за злоупотребление властью или служебным положением. Среди других правонарушений: присвоение, растрата или завладение имуществом, получение неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием.

Коррупционные дела также рассматривают общие местные суды, однако фигурантами в большинстве своем являются не публичные служащие. В прошлом году виновными признали 2135 человек, более 60% из них за предложение или предоставление неправомерной выгоды. Самое распространенное наказание, которое назначали местные и апелляционные суды, — штраф.

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