Незаконные рубки и хищение древесины: ГБР начало спецоперацию

Государственное бюро расследований приступило к спецоперации «Зеленый щит», в рамках которой разоблачает незаконные рубки, хищение древесины и коррупционные схемы в лесной отрасли. Следственные действия охватывают работников лесных хозяйств и должностных лиц руководящего звена государственных предприятий.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Какие нарушения расследует ГБР

В рамках спецоперации проводятся следственные действия в ряде уголовных производств. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения. В отдельных производствах предусмотрено направление обвинительных актов в суд.

Новая спецоперация сосредоточена на схемах, из-за которых государство теряет лесные ресурсы и миллионы гривен. В частности, следователи проверяют факты вырубки здоровых деревьев под видом санитарных рубок, незаконных продаж древесины по заниженным ценам, повторного использования документов для вывоза неучтенного леса и присвоения денежных средств государственных предприятий.

Также устанавливаются обстоятельства незаконных рубок на природоохранных территориях, растраты древесины и фиктивного трудоустройства. ГБР проверяет роль должностных лиц, которые могли организовывать такие схемы или способствовать их работе.

Цель спецоперации «Зеленый щит»

Цель спецоперации — прекратить незаконное использование лесных ресурсов, установить всех причастных и обеспечить возмещение ущерба, причиненного государству.