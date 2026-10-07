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Незаконные рубки и хищение древесины: ГБР начало спецоперацию

Криминал
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Цель спецоперации – прекратить незаконное использование лесных ресурсов
Цель спецоперации – прекратить незаконное использование лесных ресурсов
Государственное бюро расследований приступило к спецоперации «Зеленый щит», в рамках которой разоблачает незаконные рубки, хищение древесины и коррупционные схемы в лесной отрасли. Следственные действия охватывают работников лесных хозяйств и должностных лиц руководящего звена государственных предприятий.
Об этом сообщается на сайте ГБР.

Какие нарушения расследует ГБР

В рамках спецоперации проводятся следственные действия в ряде уголовных производств. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения. В отдельных производствах предусмотрено направление обвинительных актов в суд.
Новая спецоперация сосредоточена на схемах, из-за которых государство теряет лесные ресурсы и миллионы гривен. В частности, следователи проверяют факты вырубки здоровых деревьев под видом санитарных рубок, незаконных продаж древесины по заниженным ценам, повторного использования документов для вывоза неучтенного леса и присвоения денежных средств государственных предприятий.
Также устанавливаются обстоятельства незаконных рубок на природоохранных территориях, растраты древесины и фиктивного трудоустройства. ГБР проверяет роль должностных лиц, которые могли организовывать такие схемы или способствовать их работе.

Цель спецоперации «Зеленый щит»

Цель спецоперации — прекратить незаконное использование лесных ресурсов, установить всех причастных и обеспечить возмещение ущерба, причиненного государству.
Мероприятия проводятся во взаимодействии с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и соответствующих прокуратур.
По материалам:
Finance.ua
ГБРКоррупция
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