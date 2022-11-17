Свет в Херсоне может появиться в течение трех недель. VS Energy оценивает ущерб в 1,5–2 млрд грн — Finance.ua

Свет в Херсоне может появиться в течение трех недель. VS Energy оценивает ущерб в 1,5–2 млрд грн Сегодня 19:14 — Энергетика

Электроснабжение в освобожденном Херсоне может возобновиться в течение 14–21 дней.

Об этом идет речь в материале Forbes со ссылкой на операционного директора VS Energy Владимира Гетманова.

Эти сроки могут изменяться при работах, поскольку ситуация достаточно непрогнозируемая, уточняет он.

До войны Херсон питал три магистральные линии электропередачи. Все они разрушены. Стоимость разрушенной инфраструктуры — 1,5–2 млрд грн, по предварительной оценке VS Energy. Оценка будет пересмотрена, уточняет Гетманов.

«Херсоноблэнерго» концентрирует силы на линии электропередачи, которая идет из Николаева.

«Эту линию сможем восстановить быстрее всего», — говорит Гетманов. Для этого необходимо восстановить разрушенную инфраструктуру: более 70 пролетов линии электропередачи и две опоры.

Местному облэнерго, по словам Гетманова, помогают энергетики из других городов — Одессы, Днепра, Житомира, Кропивницкого, Черновцов, Ровно.

Пока одной линии для Херсона должно хватить, говорит Гетманов. Сейчас в Херсоне уровень потребления будет намного меньше, чем до войны. Многие выехали, промышленность не работает.

Восстановление линии электропередачи в Херсон также позволит вернуть в Николаев чистую воду, говорит Гетманов. Поскольку именно эта линия питала электроэнергией инфраструктуру подачи воды в город.

Напомним, 14 ноября в освобожденном несколько дней назад Херсоне официально подняли флаг Украины. Херсонцы уже могут получить доступ к банковским операциям, начинают работать отделения Ощадбанка и ПриватБанка.

Кабинет министров выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий боевых действий и возобновление критической инфраструктуры Херсонской области.

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