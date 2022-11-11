Укрпочта анонсировала запуск марки «Херсон — это Украина!» — Finance.ua
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Укрпочта анонсировала запуск марки «Херсон — это Украина!»

Казна и Политика
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Укрпочта анонсировала запуск марки «Херсон — это Украина!»
Укрпочта анонсировала запуск марки «Херсон — это Украина!», Фото: postmark.ukrposhta.ua
Укрпочта 11 ноября запустила марку «Херсон — это Украина!». Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою.
Об этом сообщил гендиректор национального оператора почтовой связи Игорь Смилянский.
«Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города. В Укрпочте точно знают, что наши военные — самые лучшие, а деоккупация, это лишь вопрос времени. «А вот почтовая филателия не может оставить вас в этом году без одного из символов Херсонщины, поэтому именно куски арбуза с дополнительными художественными сюжетами можно будет увидеть на новой почтовой марке», — говорит Смилянский.
Фото: postmark.ukrposhta.ua
Фото: postmark.ukrposhta.ua
К марке также выпустят конверт, где украинский солдат вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину и открытка «Херсон — это Украина».
Сегодня стартует предзаказ, а саму марку Укрпочта запустит непосредственно в Херсоне в декабре.
Забронировать можно по ссылке. Смилянский подчеркнул, что предзаказ должен быть отдельным заказом, то есть в корзине должен быть только этот набор.
Тираж марочного листа — 150 000 экземпляров. Автор — Андрей Сагач.
Фото: postmark.ukrposhta.ua
Фото: postmark.ukrposhta.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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