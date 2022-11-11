Укрпочта анонсировала запуск марки «Херсон — это Украина!» Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Укрпочта анонсировала запуск марки «Херсон — это Украина!», Фото: postmark.ukrposhta.ua

Укрпочта 11 ноября запустила марку «Херсон — это Украина!». Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою.

Об этом сообщил гендиректор национального оператора почтовой связи Игорь Смилянский.

«Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города. В Укрпочте точно знают, что наши военные — самые лучшие, а деоккупация, это лишь вопрос времени. «А вот почтовая филателия не может оставить вас в этом году без одного из символов Херсонщины, поэтому именно куски арбуза с дополнительными художественными сюжетами можно будет увидеть на новой почтовой марке», — говорит Смилянский.

Фото: postmark.ukrposhta.ua

К марке также выпустят конверт, где украинский солдат вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину и открытка «Херсон — это Украина».

Сегодня стартует предзаказ, а саму марку Укрпочта запустит непосредственно в Херсоне в декабре.

Забронировать можно по ссылке . Смилянский подчеркнул, что предзаказ должен быть отдельным заказом, то есть в корзине должен быть только этот набор.

Тираж марочного листа — 150 000 экземпляров. Автор — Андрей Сагач.

Фото: postmark.ukrposhta.ua

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