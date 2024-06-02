Суммарный мировой долг достиг рекордной суммы — Finance.ua

Суммарный мировой долг достиг рекордной суммы Сегодня 08:13 — Мир

Суммарный мировой долг достиг рекордной суммы

По данным Института международных финансов, суммарный мировой долг сейчас составляет 315 триллионов долларов.

Об этом сообщает CNBC.

«Согласно данным Института международных финансов, мировой долг сейчас составляет 315 триллионов долларов. Это объединяет заимствования домохозяйств, предприятий и правительств», — говорится в сообщении.

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Президент Всемирного экономического форума Борге Бренде отметил, что такого долга мир не видел со времен наполеоновских войн.

По его словам, мы приближаемся к уровню долга в 100% мирового ВВП.

«Сегодня в мире живет около 8,1 миллиарда человек. Если бы мы разделили этот долг на всех людей на планете, каждый из нас был бы должен примерно 39 тыс. долларов», — сказал Бренде.

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Больше всего люди во всем мире знакомы с семейным долгом, включающим такие вещи, как ипотека, кредитные карты и студенческая задолженность. На начало 2024 года такие долги составляли 59,1 триллиона долларов.

Задолженность предприятий, используемая корпорациями для финансирования своей деятельности и роста, составила 164,5 триллиона долларов.

Наконец, есть государственный долг, который используется для финансирования государственных услуг и проектов без повышения налогов.

Страны могут одалживать друг у друга или у глобальных учреждений, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Государственный долг в начале этого года составил 91,4 трлн долларов.

Справка Finance.ua:

в апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 86,17 миллиарда гривен или на $0,47 млрд (в эквиваленте). По состоянию на конец апреля госдолг составил 6 010,42 млрд грн, или $151,52 млрд.;

грн, или $151,52 млрд.; как писал ранее портал Oboz.ua, если пересчитать объем долга на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга достигнет 162,3 тыс. грн;



Украина оказалась на третьем месте в мире по уровню задолженности перед международным кредитором. Общая сумма кредитов превысила 9 миллиардов долларов.



borgexpert По материалам:

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