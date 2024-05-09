Государственный долг: сколько должен каждый украинец (инфографика) — Finance.ua

Государственный долг: сколько должен каждый украинец (инфографика) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Государственный долг: сколько должен каждый украинец (инфографика)

Государственный и гарантированный государством долг на первое апреля 2024-го составляет 5,9 трлн грн. Об этом говорится в данных Минфина.

Еще в 2020-м эта цифра была почти в 4,5 раза меньше.

Значительный рост долга произошел после начала полномасштабной войны. На самом деле более корректно сравнивать уровень долга с валовым внутренним продуктом (ВВП). Европейские страны стремятся к тому, чтобы уровень государственного долга был не выше 60%.

Например, страны, желающие стать членами еврозоны (иметь общую валюту — евро), должны выполнить ряд финансово-экономических условий. В их числе и госдолг на уровне до 60% ВВП. Считается, что этот показатель может гарантировать стабильную и сбалансированную ситуацию на финансовых рынках.

Хотя на самом деле далеко не все успешные страны выполняют это условие. У Японии уровень госдолга в 261% ВВП, за три следующих года уровень госдолга Китая достигнет 100% валового внутреннего продукта. А в США — приближается к 100% ВВП.

То есть, ориентир в 60% не является обязательным условием построения сильной и успешной экономики. Однако именно для европейских стран можно считать это целью, чтобы после вступления в ЕС стать частью еврозоны.

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Сумма долга на каждого украинца

Если пересчитать объем долга на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга достигнет 162,3 тыс. грн.

Государственный долг делят на внешний (перед международными кредиторами в валюте) и на внутренний (перед украинскими кредиторами). Внешний долг составляет 3,99 трлн грн (67,43% общей суммы). Из них:

18,8% долга — ЕС;

11,6% - МВФ;

7,8% - Всемирный банк;

5,7% - правительства иностранных государств;

2,3% - ЕИБ;

0,2% - ЕБРР.

Украина также брала кредиты на внешних рынках без особых льготных условий. Именно эти кредиторы сейчас больше всего и недовольны ситуацией. Однако об этом читайте немного далее. Следовательно, Министерство финансов показало статистику за прошлый год: средневзвешенная стоимость государственного долга Украины составила 7,3%.

Это очень высокий показатель. К примеру, в среднем в странах со схожей с Украиной экономикой (но без войны) средняя стоимость составляет 3,6%. То есть вдвое дешевле. Дорогие кредиты — огромное бремя для экономики. Ибо и после войны украинцам придется тратить средства, которые могли бы пойти на восстановление, на возврат и обслуживание долгов.

Украина так много платит за свой долг из-за внутренних заимствований. Облигации внутреннего госзайма (их в гривне скупали в основном банки) — дорогой кредит, которым активно пользуется Украина. В результате средняя ставка по внешним долгам для Украины составляет 3,6% (что соответствует международному уровню для подобных стран), а вот по внутреннему долгу — 14%. В среднем выходит 7,3%.

Справка Finance.ua:

в марте государственный долг увеличился на 5% (+7,4 млрд долл.). По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 5924,3 млрд грн или 151,1 млрд долл. в валютном эквиваленте В марте прирост госдолга существенно ускорился. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев;

на увеличение государственного долга в отчетном месяце повлияли прежде всего рекордные объемы привлечения внешнего финансирования бюджета в форме льготных кредитов.

Обозреватель По материалам:

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