Гетманцев объяснил, почему растет госдолг — Finance.ua

Гетманцев объяснил, почему растет госдолг Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Гетманцев объяснил, почему растет госдолг

В марте государственный долг увеличился на 5% (+7,4 млрд долл.). По состоянию на 31 марта 2024 г. государственный и гарантированный государством долг составлял 5 924,3 млрд грн или 151,1 млрд дол. в валютном эквиваленте. В марте прирост госдолга существенно ускорился.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Почему увеличился госдолг

За месяц его величина в гривне увеличилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 5,1% (+7,4 млрд долл.).

Большие темпы роста госдолга в гривне (по сравнению с валютным эквивалентом) связаны с девальвацией национальной валюты против американского доллара на 2,6% в марте.

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На увеличение государственного долга в отчетном месяце повлияли прежде всего рекордные объемы привлечения внешнего финансирования бюджета в форме льготных кредитов:

$4,84 млрд от ЕС;

$0,88 млрд от МВФ;

$1,47 млрд от Канады;

$1,41 млрд от Японии;

$0,52 млрд. от Великобритании.

Структура государственного долга (на конец марта):

71,6% - внешний долг;

28,4% - внутренний;

74,1% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ);

25,9% - долг в гривне;

67,9% - долг с фиксированной ставкой;

32,1% - долг с переменной ставкой.

В целом, с начала войны государственный долг в гривне увеличился почти в 2,2 раза (+3,19 трлн грн), в валютном эквиваленте — на 62% (+57,7 млрд долл.).

«Таким образом, в марте прирост государственного долга ожидаемо ускорился. Неоднократно отмечал, что такие новости сейчас следует принимать спокойно, как данность», — подчеркнул Гетманцев.

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За 5 последних относительно мирных лет Украина сократила долговую нагрузку на экономику с 81% ВВП в 2016 году до 49% ВВП в 2021 году, что соответствовало показателям долговой устойчивости, определенным Бюджетным кодексом и Маастрихтскими критериями членства в ЕС.

«Рост государственного долга сейчас (по оценкам МВФ до 94% ВВП в 2024 году) и ухудшение его структуры в сторону валютной доли/перед нерезидентами обусловлены только и исключительно полномасштабной войной», — пояснил нардеп.

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Он добавил, что главное долговое событие в этом году — реструктуризация государственного долга перед коммерческими внешними кредиторами (держателями еврооблигаций, ВВП-варрантов), которая должна быть финализирована до августа этого года.

«В остальном я „не открою Америку“, если скажу, что судьба наибольшей части госдолга — перед официальными кредиторами — будет решаться после войны и по результатам окончания войны», — подытожил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в нынешнем году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее;

по данным НБУ, объем валового внешнего долга Украины в течение ІV квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, по ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%;



по его данным, рост произошел за счет правительства, внешний долг которого прибавил $10,5 млрд и достиг $98,3 млрд, или 55,2% ВВП, тогда как внешние обязательства частного сектора увеличились лишь на $0,3 млрд — до $63,2 млрд (35,5% ВВП).



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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