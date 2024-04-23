Украина предложит план реструктуризации долга на $20 млрд в мае — Finance.ua

Украина предложит план реструктуризации долга на $20 млрд в мае Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Украина предложит план реструктуризации долга на $20 млрд в мае

Украина готова направить международным собственникам еврооблигаций план реструктуризации своего долга на 20 миллиардов долларов до начала мая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что для Украины очень важно заключить соглашение о пересмотре долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, которая была согласована с владельцами непогашенных международных облигаций.

Замораживание выплат по еврооблигациям было объявлено после того, как вторжение россии в страну в феврале 2022 сильно ударило по украинской экономике.

Обмен предложением с держателями облигаций положит начало официальным переговорам, включающим проведение детальных обсуждений и обмен конфиденциальной информацией.

Один из источников издания сообщил, что правительство Украины надеется достичь соглашения не позже июня.

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Пока непонятно, какими будут условия реструктуризации, поскольку перспективы украинской экономики, ее финансовое состояние, а также способность вернуть долг остаются неопределенными, пишет Reuters.

Согласно источникам издания, владельцы облигаций надеются обеспечить выплаты процентов по ссудам. Однако это будет неприятным решением для Украины, пытающейся укрепить свои финансы.

Украина может привлечь свежее финансирование путем продажи обеспеченных и гарантированных облигаций.

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Это может привести к тому, что международные партнеры Украины — либо многосторонние кредиторы, либо отдельные страны — предоставят залог для новых облигаций, подобных так называемым облигациям Брейди, выпущенным странами Латинской Америки в конце 1980-х годов, которые были обеспечены казначейством США.

Кроме того, Украине необходимо решить, как переоформить непогашенные облигации ряда государственных предприятий, таких как государственная газовая компания «Нафтогаз» и НЭК «Укрэнерго».

Большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили требования по погашению долга до 2027 года. Аналитики ожидают, что Украина может решить попросить своих владельцев облигаций о соответствующем продлении, если ей не удастся достичь согласия с владельцами облигаций до лета.

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