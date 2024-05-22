Банкиры назвали лучший способ избавиться от проблемных долгов — Finance.ua

Банкиры назвали лучший способ избавиться от проблемных долгов Сегодня 10:03 — Личные финансы

Банкиры назвали лучший способ избавиться от проблемных долгов

Реструктуризация, а не судебное или внесудебное взыскание долга является наиболее эффективным инструментом урегулирования проблемных кредитов.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

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«Самым мощным элементом, повлиявшим на уменьшение проблемных активов, является реструктуризация и работа с клиентами», — заявил исполнительный директор направления неработающих активов Кредобанка Анджей Голка.

Другие способы урегулирования NPL менее существенны. «В прошлом году списанных кейсов у нас было только 0,5%, проданных кейсов — 2,5%, из которых две трети — вне баланса, — отметил он. — Из месяца в месяц на 0,5 процентных пункта уменьшаем просрочку. И это для нас самый важный показатель».

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«У нас наибольшая доля урегулирования проблемного портфеля — это реструктуризация», — подтвердил этот тренд заместитель директора — начальник управления правового обеспечения департамента проблемных активов ПУМБ Андрей Джура.

Директор департамента реструктуризации и взыскания Укрэксимбанка Анатолий Лола рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения банку удалось провести несколько очень крупных реструктуризаций задолженности заемщиков. «Оперативное реагирование на новых проблемных заемщиков является залогом успеха, чтобы портфель NPL не шел в категорию полностью безнадежных, а давал возможность его погасить, — говорит банкир. — Работа с „проблемкой“ — это не просто что-то забрать и продать, а получить в погашение наибольшую сумму денежных средств».

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Реструктуризацию заемщикам предлагают не только действующие банки, но и Фонд гарантирования вкладов физических лиц, управляющий портфелями банков в процессе ликвидации.

«У фонда есть интересные условия, и клиенты обращаются за реструктуризацией. В I квартале большинство поступлений было от реструктуризации кредитной задолженности. Мы разработали достаточно лояльные условия для клиентов. И согласовываем где-то 99% запросов клиентов, в том числе юридических лиц», — отметил начальник отдела стратегии удовлетворения требований кредиторов ФГВФЛ Богдан Дубенский. С начала действия программы реструктуризации Фонд уже получил более 730 млн грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

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