Когда кредиторы могут раскрыть банковскую тайну: ответ эксперта — Finance.ua

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Когда кредиторы могут раскрыть банковскую тайну: ответ эксперта

Личные финансы
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Когда кредиторы могут раскрыть банковскую тайну: ответ эксперта
Когда кредиторы могут раскрыть банковскую тайну: ответ эксперта
Банки могут раскрыть информацию, содержащую банковскую тайну о клиентах и ​​их счетах, при наличии судебного решения или запроса правоохранительных органов.
Об этом сообщил бывший глава правления Инвестиционно-трастового банка Арсен Аванесян.

Что такое банковская тайна

По словам Аванесяна, банковская тайна — ключевой элемент доверия в финансовой системе, когда защищают конфиденциальность данных клиентов.
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Однако в определенных ситуациях банки могут быть вынуждены раскрывать эту информацию согласно законодательству Украины.
Это информация о деятельности и финансовом положении клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношениям с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка.

В каких случаях могут раскрыть банковскую тайну

Специалист отмечает, что в Украине банковская тайна регулируется законами и нормативными актами, обеспечивающими баланс между конфиденциальностью данных клиентов и интересами правосудия и общественной безопасности.
Он выделил следующие моменты:
  • при наличии судебного решения или запроса правоохранительных органов банки обязаны предоставить информацию о клиентах и ​​их счетах;
  • украинские кредиторы должны соблюдать четкие процедуры при получении запросов на раскрытие банковской тайны, обеспечивая соблюдение законности и защиту интересов клиентов;
  • баланс между защитой конфиденциальности клиентов и обеспечением правосудия и общественной безопасности — ключевой аспект в украинской банковской сфере.
«Я убежден в необходимости строго соблюдать законодательство при обработке запросов на раскрытие банковской тайны, обеспечивая защиту интересов клиентов и соблюдение законности во всех аспектах банковской деятельности», — подчеркнул Арсен Аванесян.
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По данным НБУ, информацию об операциях, банковских счетах или платежных картах кредитор имеет право предоставлять исключительно при следующих условиях:
  • самим клиентам (их представителям);
  • по решению суда;
  • правоохранительным или государственным органам, обладающим соответствующими полномочиями, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, установленных Законом Украины «О банках и банковской деятельности».
Напомним, в конце марта в НБУ сообщили, что порядок раскрытия банковской тайны о счетах клиентов не претерпел изменений.
Позиция Национального банка по сохранению банковской тайны остается неизменной, ведь это важное условие для обеспечения доверия клиентов банковскому сектору.

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По материалам:
Телеканал новин 24
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