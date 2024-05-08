Швейцарские банки продолжают принимать от россиян платежи, если они превышают $10 млн — Forbes — Finance.ua
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Швейцарские банки продолжают принимать от россиян платежи, если они превышают $10 млн — Forbes

Фондовый рынок
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Хотя Швейцария ужесточила правила банковского обслуживания граждан рф, часть банков страны продолжает принимать из россии крупные переводы в рублях.
Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на свои источники.
По словам одного из собеседников, перевод рублей становится возможным, если сумма превышает $10 млн. Для этого клиент звонит своему менеджеру, который согласовывает такую ​​операцию внутри банка со специалистами, следящими за соответствием ее требованиям законодательства. Затем происходит обмен рублей на валюту, которая должна быть размещена в этом же банке. За такую ​​операцию взимается комиссия в размере 0,2−0,4% от всей суммы.
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Источники, с которыми удалось поговорить Forbes, не называют конкретные банки, осуществляющие такие переводы, однако один из них признался, что знает среди них по крайней мере два, которые входят в десятку крупнейших в Швейцарии.
В марте швейцарские банки стали закрывать счета клиентов с российским гражданством. Это объяснялось тем, что финансовые организации не хотят тратить время и средства на сложные дополнительные проверки легитимности сделок, осуществляемых такими людьми.
В 2023 году клиенты швейцарских банков с российским гражданством столкнулись с блокировкой своих счетов. Причиной для этого могло стать ведение бизнеса в россии и уплата там налогов.
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В то же время стало известно, что за 2023 год Швейцария сняла ограничения с заблокированных ранее российских активов на сумму 290 млн швейцарских франков (около $318 млн), поскольку «не были обнаружены основания для дальнейшей блокировки».
По мнению экспертов, скорее всего, с активов, принадлежащих частным лицам, будут снимать ограничения и дальше, а затем эти деньги будут выведены за пределы европейских юрисдикций.
По материалам:
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