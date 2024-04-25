Банки повысили стандарты корпоративного кредитования — Finance.ua

Банки повысили стандарты корпоративного кредитования Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Банки повысили стандарты корпоративного кредитования

Финансовые учреждения повысили стандарты корпоративного кредитования. Больше всего — для займов для крупных предприятий, валютных и долгосрочных кредитов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса банков об условиях кредитования, который проводит Национальный банк Украины.

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Во ІІ квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и краткосрочных ссуд, усилить — для крупных предприятий и валютных кредитов.

«Уровень одобрения заявок для кредитов бизнеса в целом уменьшился впервые за последние 12 месяцев, прежде всего из-за снижения их количества для кредитов крупным предприятиям, а также валютных и долгосрочных ссуд. В то же время уровень одобрения заявок для кредитов МСП растет четвертый квартал подряд», — отметили в НБУ.

График: НБУ

Банки ужесточили кредитные стандарты для ипотечных кредитов, в то же время продолжают ослаблять стандарты для потребительских кредитов пятый квартал подряд.

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«Во II квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для домохозяйств, преимущественно для ипотеки», — добавил регулятор.

Уровень одобрения заявок для населения вырос только на ипотечные кредиты благодаря определенному смягчению залоговых требований.

Финучреждения сообщили о росте кредитного риска и в определенной степени — валютного. Изменения других рисков не были существенными. Во ІІ квартале респонденты ожидают прежде всего роста процентного и кредитного рисков.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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