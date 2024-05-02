Доля неработающих кредитов в банках сократилась — Finance.ua

Доля неработающих кредитов в банках сократилась Сегодня 10:45 — Кредит&Депозит

Доля неработающих кредитов в банках сократилась

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 апреля 2024 года составила 36,1%, что на 1,3 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Ключевой фактор сокращения доли NPL — рост работающего кредитного портфеля, который в течение І квартала вырос на 34,6 млрд грн, или на 3,1%.

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Объем неработающих кредитов за I квартал сократился на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн преимущественно в результате списания неработающих розничных кредитов банками с украинским частным капиталом.

Расходы банков на отчисления в резервы под кредиты остаются низкими, а уровень дефолтов снижается.

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Портфель чистых гривневых корпоративных кредитов растет три квартала подряд, в том числе вне государственных программ, благодаря оживлению спроса на гривневые кредиты вследствие возобновления бизнес-активности. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды.

Напомним, до полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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