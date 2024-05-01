Правительство внесло изменения в программу доступных кредитов — Finance.ua

Правительство внесло изменения в программу доступных кредитов Сегодня 15:45 — Кредит&Депозит

Правительство внесло изменения в программу доступных кредитов

Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Государство располагает ограниченным ресурсом дешевых денег для поддержки бизнеса. И мы стремимся применить его максимально эффективно. В условиях, когда Нацбанк постепенно уменьшает учетную ставку, оборотные средства становятся доступнее на рыночных условиях. Соответственно, правительство модернизирует программу «5−7-9%» таким образом, чтобы перефокусировать этот вид государственной поддержки на инвестиционное кредитование. Привлечение инвестиций в реальный сектор — один из ключевых направлений политики «Сделано в Украине», — заявила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Что изменилось

Снизили максимальную сумму кредитования на финансирование оборотного капитала до 5 млн гривен.

Лимиты на инвестиционные цели остаются без изменений, в частности, для предприятий перерабатывающей промышленности они составляют 150 млн грн.

Кроме того, правительство изменило лимит кредитования отрасли животноводства, увеличив его до 150 млн грн.

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В то же время правительство изменило параметры программы, влияющие на прибыль банков. Был ограничен размер маржи банков, работающих с заемщиками по программе «Доступные кредиты 5−7-9%. Это позволит высвободить 3 млрд грн и направить эти средства непосредственно на кредитование бизнеса.

«Правительство должно сбалансировать прибыль банков до рыночного уровня и перенаправить высвободившийся финансовый ресурс на расширение программы „Доступные кредиты 5−7-9%“, то есть на кредитование бизнеса, который расширяет свое производство», — резюмировала Надежда Бигун.

Справка Finance.ua:

в 2024 году в рамках программы «Доступные кредиты» 8102 предпринимателя получили кредиты на общую сумму 31,5 млрд гривен;

наиболее часто кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах: сельского хозяйства (48%); оптовой и розничной торговли (25%); перерабатывающей промышленности (17%);



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