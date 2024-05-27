Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями — Finance.ua

Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями

Кабинет Министров принял постановление, которое улучшает учет подозрительных долгов в государственном секторе. Теперь Минфин будет контролировать государственные предприятия-монополисты или те, у которых чистая прибыль составляет более 50 млн гривен.

Об этом сообщили в министерстве финансов.

Согласно новым правилам, Министерство финансов будет контролировать, как государственные предприятия, имеющие статус естественных монополий или чистую прибыль более 50 миллионов гривен, формируют резервы для компенсации возможных потерь от непогашенных долгов.

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В частности, это касается:

методов расчета величины резерва сомнительных долгов;

способа определения коэффициента сомнительности, который показывает, насколько вероятен невозврат долгов.

Также были обновлены методики оценки рисков невозврата долгов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО (IFRS) 9). Это позволит предприятиям государственного сектора более эффективно управлять своими финансами и снизить риски для государственного бюджета.

УНН По материалам:

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