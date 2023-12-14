Страны Северной Европы с начала войны предоставили Украине помощь на 11 миллиардов евро — Finance.ua

Страны Северной Европы с начала войны предоставили Украине помощь на 11 миллиардов евро Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Страны Северной Европы с начала войны предоставили Украине помощь на 11 миллиардов евро

Страны Северной Европы с начала полномасштабного вторжения россии предоставили Украине помощь на около 11 миллиардов евро.

Были поставлены системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, основные боевые танки Leopard, боевые бронированные машины, средства полевой медицинской помощи и оборудование для разминирования.

В их совместном заявлении говорится , что они будут продолжать оказывать весомую военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине как индивидуально, так и коллективно, а также в рамках международных форматов и платформ.

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Страны Северной Европы поддерживают позицию других стран о том, что россия должна прекратить агрессию и немедленно и безоговорочно вывести свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Страны Северной Европы также согласны начать двусторонние переговоры с Украиной об обязательствах по безопасности, которые будут формализованы в тесной координации с союзниками и партнерами стран «Группы семи».

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«Страны Северной Европы обеспечивают долгосрочную поддержку Украины. Мы объединены в укреплении устойчивости Украины и ее способности защищать себя и остаемся готовы поддерживать Украину сегодня, завтра и в течение следующих лет», — говорится в заявлении.

Справка Finance.ua:

Норвегия выделит Украине 1,8 миллиарда долларов помощи до конца этого года и продолжит поддержку страны с первых месяцев 2024 года;

правительство Дании предоставит Украине примерно один миллиард евро (около 7,5 миллиарда датских крон) помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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