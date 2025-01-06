Стоимость биткоина за год выросла в два раза — Reuters Сегодня 07:12 — Криптовалюта

Стоимость биткоина за год выросла в два раза — Reuters

В 2024 году стоимость биткоина более чем удвоилась, чему способствовало одобрение регулятором рынков США биржевых фондов, привязанных к его спотовой цене, а также оптимизм инвесторов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что уменьшило регуляторные барьеры.

Об этом пишет Reuters.

В начале месяца биткоин достиг исторической отметки в $100 000, создав активизацию среди поклонников криптовалют как класса активов.

По данным CoinGecko, в этом году биткоин вырос более чем на 120%, а эфир, второй по величине криптовалюта , подскочил почти на 50%. Это способствовало увеличению рыночной капитализации криптовалютного сектора до примерно 3,5 триллиона долларов США.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост этого рынка к 2025 году.

«Мы по-прежнему убеждены, что $100 000 — это не предел. Мы ожидаем, что биткойн достигнет максимума цикла в $200 000 в конце 2025 года», — написали аналитики брокерской компании Bernstein в своей записке для клиентов в начале этого месяца.

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MicroStrategy (MSTR.O), фирма-разработчик программного обеспечения, ставшая крупнейшим в мире корпоративным владельцем биткоина, в 2024 году увеличила свои акции почти в пять раз.

Акции, недавно вошедшие в базовый индекс Nasdaq-100, сейчас воспринимаются как индикатор настроений относительно биткоина, а их динамика тесно связана с популярностью этого цифрового актива. Некоторые компании поменьше поступают так же, инвестируя часть своих резервов в биткоин.

«Мы ожидаем, что биткоин станет ключевым активом новой эпохи как „средство сбережения стоимости“, постепенно вытеснив золото в течение следующего десятилетия и заняв постоянное место в портфелях институциональных инвесторов», — отмечают эксперты.

Оптимизм вокруг биткоина значительно усилился в январе, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые ETF, привязанные к спотовой цене биткоина. Это событие стало переломным моментом для всей криптовалютной индустрии, обеспечив ему институциональную легитимность и привлекая внимание более широкой аудитории. Признанные игроки финансового рынка, такие как BlackRock и Fidelity, также запустили свои продукты, ориентированные на биткоин.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, который пообещал сделать США «крипто-столицей мира», дополнительно укрепило позиции криптовалютного сектора.

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В целом большинство криптовалют извлекли выгоду от индустриального подъема. Среди крупнейших победителей 2024 года оказались MicroStrategy, криптобиржа Coinbase и биткоин-майнер Hut 8.

В то же время некоторые криптовалютные майнеры столкнулись с трудностями из-за роста затрат на энергию и оборудование, что привело к сокращению маржи. Акции таких компаний, как Riot Platforms, Marathon Digital и Bit Digital, потеряли от 26% до 32% за год, пропустив рост, наблюдавшийся в секторе.

УНН По материалам:

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