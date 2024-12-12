Гороховский: monobank готов возродить свое решение для криптовалют в 2025 году — Finance.ua

Гороховский: monobank готов возродить свое решение для криптовалют в 2025 году Сегодня 10:11 — Криптовалюта

Скриншот с YouTube-канала «Бомбардир»

monobank готов возродить свое решение для криптовалют в 2025 году, если Нацбанк легализует рынок криптовалют.

Об этом учредитель monobank Олег Гороховский рассказал в интервью YouTube каналу «Бомбардир».

«Сложно не верить в Bitcoin, когда он стоит почти 100 тысяч долларов за монету. Да, у меня есть какая-то часть портфеля в криптовалютах, и я считаю, что это то, на что нужно обращать внимание», — рассказал Гороховский.

Банкир подчеркнул, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда являются криптоэнтузиастами, поэтому с его приходом к власти люди в мире тоже будут больше энтузиазма проявлять к крипте.

«В частности, надеюсь, и украинский регулятор позволит украинцам оперировать криптовалютами. Да, мы сделали хороший криптопроект, и мне очень жаль, что у него пока такая же участь, как и у нашего польского проекта. Однако я не оставляю надежды, что нам удастся.

некоторым людям все еще трудно понять, что нужно сделать, чтобы получить биткоин. И если это демократизировать, сделать все понятно и доступно, можно привлечь больше людей. С этого может быть хороший бизнес", — подчеркнул Гороховский. Когда мы его делали, цель популяризировать крипту и сделать так, чтобы украинцы поняли, что это не так сложно. Потому что сегодня остается сложным порог входа —И если это демократизировать, сделать все понятно и доступно, можно привлечь больше людей. С этого может быть хороший бизнес", — подчеркнул Гороховский.

Однако, будет ли monobank пытаться возрождать свой криптопроект, зависит не только от идеи, а от намерений регулятора — когда и будут ли вообще открывать рынок крипты в Украине.

«Пока что не удалось договориться с регулятором, но, возможно, удастся, потому что говорят, что в 2025 году будет какое-то смягчение… Однако, насколько мне известно, МВФ не очень приветствует то, чтобы Украина двигалась в этом направлении быстрыми темпами. Но если люди хотят и будет на это воля регулятора, то мы с удовольствием сделали бы что-то полезное и интересное», — говорит соучредитель monobank.

Справка Finance.ua:

Напомним, в июле 2021 года monobank анонсировал интеграцию с криптобиржей WhiteBIT. Тогда ожидалось, что в скором времени у необанка появится возможность создавать карту в биткоинах и обмениваться криптовалютой в приложении интернет-банкинга.

Однако, как пишет FintechInsider, препятствием для введения криптовалютной карты стало отсутствие разрешения от Национального банка. Тогдашнее руководство НБУ опасалось использования криптовалют для отмывания средств и сочло эту инициативу рискованной.

До конца 2021 года проект так и не получил разрешения, а в марте 2023 года криптобиржи вообще приостановили вывод средств на карты украинских банков. Причиной стало ужесточение требований НБУ к отделам комплаенса и финмониторинга банков и платежных систем.

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