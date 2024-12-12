Гороховский: monobank готов возродить свое решение для криптовалют в 2025 году — Finance.ua
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Гороховский: monobank готов возродить свое решение для криптовалют в 2025 году

Криптовалюта
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Скриншот с YouTube-канала «Бомбардир»
Скриншот с YouTube-канала «Бомбардир»
monobank готов возродить свое решение для криптовалют в 2025 году, если Нацбанк легализует рынок криптовалют.
Об этом учредитель monobank Олег Гороховский рассказал в интервью YouTube каналу «Бомбардир».
«Сложно не верить в Bitcoin, когда он стоит почти 100 тысяч долларов за монету. Да, у меня есть какая-то часть портфеля в криптовалютах, и я считаю, что это то, на что нужно обращать внимание», — рассказал Гороховский.
Банкир подчеркнул, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда являются криптоэнтузиастами, поэтому с его приходом к власти люди в мире тоже будут больше энтузиазма проявлять к крипте.
«В частности, надеюсь, и украинский регулятор позволит украинцам оперировать криптовалютами. Да, мы сделали хороший криптопроект, и мне очень жаль, что у него пока такая же участь, как и у нашего польского проекта. Однако я не оставляю надежды, что нам удастся.
Когда мы его делали, цель популяризировать крипту и сделать так, чтобы украинцы поняли, что это не так сложно. Потому что сегодня остается сложным порог входа — некоторым людям все еще трудно понять, что нужно сделать, чтобы получить биткоин. И если это демократизировать, сделать все понятно и доступно, можно привлечь больше людей. С этого может быть хороший бизнес", — подчеркнул Гороховский.
Однако, будет ли monobank пытаться возрождать свой криптопроект, зависит не только от идеи, а от намерений регулятора — когда и будут ли вообще открывать рынок крипты в Украине.
«Пока что не удалось договориться с регулятором, но, возможно, удастся, потому что говорят, что в 2025 году будет какое-то смягчение… Однако, насколько мне известно, МВФ не очень приветствует то, чтобы Украина двигалась в этом направлении быстрыми темпами. Но если люди хотят и будет на это воля регулятора, то мы с удовольствием сделали бы что-то полезное и интересное», — говорит соучредитель monobank.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в июле 2021 года monobank анонсировал интеграцию с криптобиржей WhiteBIT. Тогда ожидалось, что в скором времени у необанка появится возможность создавать карту в биткоинах и обмениваться криптовалютой в приложении интернет-банкинга.
  • Однако, как пишет FintechInsider, препятствием для введения криптовалютной карты стало отсутствие разрешения от Национального банка. Тогдашнее руководство НБУ опасалось использования криптовалют для отмывания средств и сочло эту инициативу рискованной.
  • До конца 2021 года проект так и не получил разрешения, а в марте 2023 года криптобиржи вообще приостановили вывод средств на карты украинских банков. Причиной стало ужесточение требований НБУ к отделам комплаенса и финмониторинга банков и платежных систем.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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