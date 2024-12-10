Кто контролирует больше всего биткоинов: данные Time Chain Index — Finance.ua
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Кто контролирует больше всего биткоинов: данные Time Chain Index

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Кто контролирует больше всего биткоинов: данные Time Chain Index
Кто контролирует больше всего биткоинов: данные Time Chain Index
В 2024 году биткоин (BTC) продемонстрировал рекордный рост, достигший своего пика, когда актив превысил отметку в $100 000. Это было обусловлено значительным интересом как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов.
В настоящее время рыночная капитализация биткоина составляет $1,9 трлн, а в обращении находится 19,79 миллиона BTC при максимальном предложении в 21 миллион. Это свидетельствует о растущем дефиците этого цифрового актива.

Кто владеет наибольшим количеством биткоинов

Согласно данным Time Chain Index, первое место среди владельцев биткоинов занимает таинственная организация Patoshi, предположительно связанная с анонимным создателем Сатоши Накамото. У нее во владении — неприкосновенный резерв в 1,12 миллиона BTC (5,68% общего объема).
На втором месте криптовалютная биржа Coinbase, владеющая 1,05 млн BTC (5,34%), а далее Binance с 687 000 BTC (3,47%).
Кто владеет наибольшим количеством биткоинов на декабрь 2024 года — данные Time Chain Index
Кто владеет наибольшим количеством биткоинов на декабрь 2024 года — данные Time Chain Index
Кроме бирж, значительную часть биткоинов держат институциональные инвесторы. Крупнейшая в мире компания по управлению инвестициями BlackRock возглавляет этот список из 521 000 BTC (2,63%), которые она хранит через свой биржевой фонд (ETF). Ее поддерживает MicroStrategy, владеющая 402 000 BTC (2,03%) в своих казначейских активах.
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Старые майнеры, такие как кошельки Unspent Coinbase Rewards, располагают более чем 436 000 BTC (2,21%). Среди других крупных владельцев — Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) с 212 000 BTC (1,07%), Fidelity с 201 000 BTC (1,02%) и правительство США, на которое приходится 199 000 BTC (1,01%), полученных в основном через конфискацию.
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По материалам:
ua-investor.com
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