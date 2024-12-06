ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов — Finance.ua

ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов
Кроме частных лиц и компаний, правительства стран также контролируют большие запасы BTC, пытаясь усилить свои экономические резервы.
Издание Quartz называло пять стран, где люди и компании владеют наибольшим количеством биткоинов.
Среди известных игроков на рынке криптовалют — братья Винклвоксы (Тайлер и Камерон), имеющие примерно 70 000 биткоинов, а также Tesla Илона Маска — 11 509 биткоинов.
По данным на июль 2024 года, правительства всего мира контролируют около 2,2% от общего количества биткоинов. Как правило, эти активы поступают в государства через конфискацию в ходе уголовных расследований или как благотворительные пожертвования.
Вот страны, имеющие наибольшее количество BTC:
- США — 213 297 биткоинов.
- Китай — 190 000 биткоинов.
- Великобритания — 61 000 биткоинов.
- Сальвадор — 5800 биткоинов.
- Украина — 186 биткоинов.
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