ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов

Криптовалюта
46
ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов
ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов
Кроме частных лиц и компаний, правительства стран также контролируют большие запасы BTC, пытаясь усилить свои экономические резервы.
Издание Quartz называло пять стран, где люди и компании владеют наибольшим количеством биткоинов.
Среди известных игроков на рынке криптовалют — братья Винклвоксы (Тайлер и Камерон), имеющие примерно 70 000 биткоинов, а также Tesla Илона Маска — 11 509 биткоинов.
По данным на июль 2024 года, правительства всего мира контролируют около 2,2% от общего количества биткоинов. Как правило, эти активы поступают в государства через конфискацию в ходе уголовных расследований или как благотворительные пожертвования.
Вот страны, имеющие наибольшее количество BTC:
  • США — 213 297 биткоинов.
  • Китай — 190 000 биткоинов.
  • Великобритания — 61 000 биткоинов.
  • Сальвадор — 5800 биткоинов.
  • Украина — 186 биткоинов.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.