ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов — Finance.ua

ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов 06.12.2024, 00:11 — Криптовалюта

ТОП-5 стран, которые владеют наибольшим количеством биткоинов

Кроме частных лиц и компаний, правительства стран также контролируют большие запасы BTC , пытаясь усилить свои экономические резервы.

Издание Quartz называло пять стран, где люди и компании владеют наибольшим количеством биткоинов.

Среди известных игроков на рынке криптовалют — братья Винклвоксы (Тайлер и Камерон), имеющие примерно 70 000 биткоинов, а также Tesla Илона Маска — 11 509 биткоинов.

По данным на июль 2024 года, правительства всего мира контролируют около 2,2% от общего количества биткоинов. Как правило, эти активы поступают в государства через конфискацию в ходе уголовных расследований или как благотворительные пожертвования.

Вот страны, имеющие наибольшее количество BTC:

США — 213 297 биткоинов.

Китай — 190 000 биткоинов.

Великобритания — 61 000 биткоинов.

Сальвадор — 5800 биткоинов.

Украина — 186 биткоинов.

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