Биткоин продолжит рост в будущем, — GlassNode Сегодня 06:12 — Криптовалюта

Биткоин продолжит рост в будущем, — GlassNode

После значительного обвала рынка аналитики подчеркивают позитивные сигналы для биткоина. В частности, поддержка выше $88,000 и скрытые бычьи дивергенции указывают на возможное возобновление тренда до новых максимумов.

Цена биткоина продемонстрировала медвежий паттерн на дневном графике впервые с 21 октября, протестировав поддержку на уровне $95,000 перед дальнейшим снижением. Тем не менее, долгосрочная структура рынка остается стабильной.

Аналитик GlassNode Рафаэль Шульце-Крафт отметил, что ключевым уровнем поддержки является $96,000, однако особое внимание следует обратить на зону $88,000. Он отметил, что ниже этого уровня накопление поддержки существенно уменьшается, со следующей большой зоной всего на $70,000.

Другой эксперт, Аксель Адлер-младший, отметил рост капитализации новых инвесторов в биткоине. Это свидетельствует об устойчивом поглощении рынком давления продаж от долгосрочных держателей.

На однодневном графике также наблюдается скрытая бычья дивергенция между ценой и индексом относительной силы (RSI). Это может свидетельствовать о росте рыночного импульса.

Независимый трейдер Daan Crypto отметил, что после стабилизации рынка биткоин может вернуться к восходящему тренду.

С учетом последних данных, ключевым для сохранения положительной динамики является удержание цены выше $90,000. Если этот уровень будет удержан, аналитики ожидают дальнейшего роста и обновления рынка после недавнего снижения.

noworries По материалам:

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