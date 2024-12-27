Криптокомпании будут выбирать США вместо ЕС из-за благоприятной политики Трампа — FT
Принятие Дональдом Трампом криптовалют может подорвать новые европейские правила относительно цифровых активов, поскольку компании предпочитают более дружественный рынок США, оставляя Европу в стороне, предупреждают представители индустрии.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Такие компании, как Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявили, что сосредоточят свое внимание на США после того, как Трамп пообещал сделать страну «криптостолицей планеты».
Топ-менеджеры и аналитики считают, что криптодружественный Белый дом станет мощным магнитом, особенно по сравнению с новыми правилами ЕС, которые вступят в силу с 30 декабря.
Правила ЕС, известные как Регулирование рынков криптоактивов (MiCA), должны установить рамки для защиты общественности после крушения таких компаний, как биржа FTX, а также кредиторов, включая Genesis и Celsius. Эти стандарты раньше хвалили в индустрии как потенциальный образец глобального регулирования криптоактивов.
«При предыдущей администрации США MiCA казалось хорошим способом осмыслить криптоиндустрию, не убивая инноваций», — отметил Эсвар Прасад, старший научный сотрудник Brookings Institution.
Однако после победы Трампа «мы увидим миграцию криптодеятельности из Европы в любой форме, ведь в США все станет гораздо проще, — добавил он. — [MiCA] будет восприниматься как очень строгое регулирование».
Победа Трампа способствовала тому, что в этом году Bitcoin достиг рекордной стоимости в $108,000, что более чем вдвое превышает его цену годом ранее. Розничные и институциональные инвесторы поддерживают обещание Трампа прекратить жесткое регуляторное давление последних лет.
Трамп также выдвинул Пола Аткинса, сторонника криптовалют, на должность главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и назначил Дэвида Сакса, венчурного капиталиста, советником президента по вопросам криптовалют и искусственного интеллекта.
Правила MiCA будут регулировать выпуск криптомонет, в частности стейблкоинов, а также услуги, связанные с цифровыми активами.
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