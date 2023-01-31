Стало известно, кто из украинцев больше всего пострадает в результате пенсионной реформы — Finance.ua

Стало известно, кто из украинцев больше всего пострадает в результате пенсионной реформы Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Стало известно, кто из украинцев больше всего пострадает в результате пенсионной реформы

В Украине планируется запустить накопительную пенсионную реформу, которая позволит значительно увеличить размер пенсий. Но есть и те, кто гораздо сильнее других пострадает от новой пенсионной реформы.

В первую очередь, главным ключом пенсионной реформы является демографический фактор. При введении второго уровня накопительной пенсионной системы нагрузка на различные категории населения в зависимости от возраста может значительно разниться. Больше всего пострадают люди среднего возраста. Такое мнение высказала член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса (УСБ), исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук.

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«Главное бремя новой системы ляжет на плечи украинцев, которым сегодня исполнилось 40-45 лет», — сказала Бедричук.

Этот факт она объясняет тем, что именно эти украинцы несут по существу двойные обязательства. Во-первых, они должны содержать родителей-пенсионеров, причем у них подрастают дети. Во-вторых, им уже нужно откладывать себе на пенсию.

По словам эксперта, в целом в Украине существует ряд проблем, связанных с демографией. В результате, как отмечает Надежда Бедричук, предпринимателям приходится решать вопросы, связанные с демографией и трудовой миграцией.

Справка Finance.ua:

в Украине активно работают над введением второго уровня пенсионной системы — накопительного. И для этого есть две основные причины. Подробнее о них рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак;

подготовка к введению накопительного уровня пенсионной системы, которое ориентировочно состоится после окончания войны, продолжается. Одним из важных моментов на стадии разработки соответствующего законопроекта являются шаги по обеспечению сохранения накоплений. Накопления будут сохранены за счет инвестиций и усиленного контроля за пенсионными фондами;

Для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне, нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

На пенсии По материалам:

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