Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии — Finance.ua

Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии
Лица, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать, могут подать заявление на перерасчет пенсии по стажу онлайн.
Об этом рассказали в ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Для подачи заявления нужно сделать несколько шагов:
1. Войдите в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. В разделе «О пенсионном обеспечении» (в левом боковом меню) выберите «Заявление на перерасчет пенсии».
3. Следуйте инструкциям и нажмите кнопку «Продолжить».
4. На вкладке «Орган ПФУ» выберите соответствующий орган.
5. Во вкладке «Вид перерасчета» выберите «ч. 4 статьи 42».
6. Заполните необходимые поля анкеты и загрузите сканированные копии паспорта и идентификационного кода.
7. Согласуйте обработку персональных данных и сформируйте заявление.
8. Проверьте внесенные данные и отправьте заявление в Пенсионный фонд.
Напомним, средний размер пенсий у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривен.
Справка Finance.ua:
- бытует мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодом возрасте. Однако группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию;
- в Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически это 112 евро в месяц. Между тем, в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро;
- Для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне, нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы.
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