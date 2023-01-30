Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии

Личные финансы
27
Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии
Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии
Лица, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать, могут подать заявление на перерасчет пенсии по стажу онлайн.
Об этом рассказали в ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Для подачи заявления нужно сделать несколько шагов:
1. Войдите в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. В разделе «О пенсионном обеспечении» (в левом боковом меню) выберите «Заявление на перерасчет пенсии».
3. Следуйте инструкциям и нажмите кнопку «Продолжить».
4. На вкладке «Орган ПФУ» выберите соответствующий орган.
5. Во вкладке «Вид перерасчета» выберите «ч. 4 статьи 42».
6. Заполните необходимые поля анкеты и загрузите сканированные копии паспорта и идентификационного кода.
7. Согласуйте обработку персональных данных и сформируйте заявление.
8. Проверьте внесенные данные и отправьте заявление в Пенсионный фонд.
Напомним, средний размер пенсий у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривен.

Справка Finance.ua:

  • бытует мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодом возрасте. Однако группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию;
  • в Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически это 112 евро в месяц. Между тем, в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро;
  • Для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне, нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.