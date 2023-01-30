Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии — Finance.ua

Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии Сегодня 08:32 — Личные финансы

Как работающим пенсионерам подать заявление на перерасчет пенсии

Лица, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать, могут подать заявление на перерасчет пенсии по стажу онлайн.

Об этом рассказали в ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Для подачи заявления нужно сделать несколько шагов:

1. Войдите в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

2. В разделе «О пенсионном обеспечении» (в левом боковом меню) выберите «Заявление на перерасчет пенсии».

3. Следуйте инструкциям и нажмите кнопку «Продолжить».

4. На вкладке «Орган ПФУ» выберите соответствующий орган.

5. Во вкладке «Вид перерасчета» выберите «ч. 4 статьи 42».

6. Заполните необходимые поля анкеты и загрузите сканированные копии паспорта и идентификационного кода.

7. Согласуйте обработку персональных данных и сформируйте заявление.

8. Проверьте внесенные данные и отправьте заявление в Пенсионный фонд.

Напомним, средний размер пенсий у работающих пенсионеров — 4 837,57 гривен.

Справка Finance.ua:

бытует мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодом возрасте. Однако группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию;

в Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически это 112 евро в месяц. Между тем, в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро;

Для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне, нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы.

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