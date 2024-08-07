Стало известно, как выросла цена на землю после открытия рынка для юрлиц — Finance.ua

Стало известно, как выросла цена на землю после открытия рынка для юрлиц Сегодня 21:06 — Аграрный рынок

Стало известно, как выросла цена на землю после открытия рынка для юрлиц

С начала 2024 г. юридические лица получили право покупать земли сельскохозяйственного назначения. Тем не менее их доля на рынке остается сравнительно незначительной, а крупные агрохолдинги почти не покупали новые земли за эти полгода.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал Роман Нейтер, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

«Рынок сельскохозяйственных земель осложнен войной, но негативное влияние полномасштабного вторжения сконцентрировано только в частично оккупированных областях. На остальных территориях Украины рынок функционирует и постепенно дорастает до уровня, который был перед началом вторжения», — рассказал аналитик.

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По словам Нейтера, доля юридических лиц на рынке сельскохозяйственных земель составляет 18%. В начале года существовали опасения, что крупные агрохолдинги скупят большую часть земель, говорит аналитик.

«Это не сбылось. Крупнейшие агрохолдинги Украины, имеющие земельный банк более 100 тысяч гектаров, за пять месяцев купили всего 17 гектаров земли», — отметил он.

По его словам, цены в официальных сделках не отражают реальную картину, поскольку около половины сделок заключают по минимально разрешенной цене для бывших подмораторных земель.

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«За первое полугодие 2024 года, после открытия рынка для юридических лиц, цена на землю выросла на 18,6%», — добавил Нейтер.

Рынок аренды сельскохозяйственной земли примерно втрое больше рынка купли-продажи, рассказывает Нейтер. По его словам, сельское хозяйство в Украине традиционно развивалось именно на арендной земле, поскольку возможности ее приобрести не было.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, 567 322 га сельскохозяйственной земли было приобретено за три года открытия земельного рынка в Украине. Украинцы заключили 253 416 сделок по продаже земельных участков по средней цене в 41 тыс. грн за 1 га. Больше всего покупали землю в 2023 году — 179 921 га;

за все время работы рынка наиболее востребованными стали угодья в Полтавской области: там продали 60 360 га. Средняя цена гектара земли в регионе достигала 42,75 тыс. грн. Далее следует Днепропетровщина — 58 869 га и Харьковщина — 54 458 га;

украинцы должны платить налог на землю, которой владеют или пользуются на условиях аренды. Но в отдельных случаях средства с людей не взимают. К примеру, если площадь участка не превышает установленную норму. Или в случае принадлежности к специальному перечню территорий.

Громадське радіо По материалам:

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