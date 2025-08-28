ЕС утвердит квоты на экспорт украинской агропродукции в сентябре— объемы — Finance.ua

ЕС утвердит квоты на экспорт украинской агропродукции в сентябре— объемы Сегодня 04:32 — Аграрный рынок

Утверждение Советом Европейского Союза обновления соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, которое предусматривает существенное увеличение квот на экспорт чувствительной агропродукции в ЕС, ожидается в сентябре 2025 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что на заседание совета ЕС эти изменения будут вынесены в том же виде, как они были предварительно утверждены в конце июня Европейской комиссией, несмотря на некоторые призывы пересмотреть эти предварительные договоренности.

Качка уверен, что Совет ЕС примет положительное решение по этому вопросу.

Отметим, что введенные в 2022 году автономные торговые преференции перестали действовать 5 июня 2025 года, после чего было возобновлено действие квот в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

После утверждения Советом ЕС, изменения в соглашение должны быть официально приняты Комитетом ассоциации ЕС-Украина.

Какими будут квоты на агропродукцию

Качка ранее отмечал, что обновление соглашения позволит сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций, тогда как при отсутствии таких изменений потенциальные потери Украины оценивались в $800 млн.

По словам чиновника, из 40 квот на экспорт украинской продукции в страны ЕС 5 будет либерализировано в целом (грибы, продукты из ферментированного молока, пищевые примеси), в 4 квотах либерализованы отдельные товары (например, виноградный сок, фруктоза, более жирные виды сухого молока), а 4 квоты перекомпонованы.

Качка отметил, что размер квот на мед увеличен с 2021 года на 483,3% (до 35 тыс. тонн), сахар и обработанный крахмал — на 400% (до 100 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно), ячменную сечку и крупы; зерновые, обработанные иным образом — на 335,8% (до 34 тыс. тонн), отруби, лузги и остатки — на 286% (до 85 тыс. тонн).

Квоты на экспорт сухого молока возрастут на 208% (до 15,4 тыс. тонн), яиц — на 200% (до 18 тыс. тонн), солода, обработанных томатов и переработанных сахарных продуктов — на 150% (до 17,5 тыс. тонн, 25 тыс. тонн и 7,5 тыс. соответственно), крахмалы — на 144% (до 24,4 тыс. тонн), сливочное масло — на 133,3% (до 7 тыс. тонн), овес — на 92,5% (до 7,7 тыс. тонн), кукурузу — на 53% (до 1 млн тонн).

Как уточнил Качка, на 50% увеличены квоты на экспорт молока, сливок, сгущенки (до 15 тыс. тонн), чеснока (до 750 тонн), других сахаров (до 30 тыс. тонн), сока яблочного (до 30 тыс. тонн), продуктов из обработанного сливочного масла (до 3 тыс. тонн), маннитол-сорбитола (до 150 тонн), переработанных зерновых продуктов (до 3 тыс. тонн).

Также квоты на экспорт сахарных сиропов вырастут на 35% (до 2,8 тыс. тонн), мяса птицы — на 33,3% (до 120 тыс. тонн), пшеницы — на 30% (до 1,3 млн тонн), этанола — на 25% (до 125 тыс. тонн) и 2,5 тыс. тонн.

