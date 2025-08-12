Какая страна стала крупнейшим покупателем украинской агропродукции в июле — Finance.ua

Какая страна стала крупнейшим покупателем украинской агропродукции в июле Сегодня 06:38 — Аграрный рынок

Какая страна стала крупнейшим покупателем украинской агропродукции в июле

По данным Гостаможслужбы, в июле Украина экспортировала 8,2 млн т товаров, среди которых 3,5 млн т составила аграрная продукция.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Основную часть украинского экспорта традиционно формируют агропродукция и товары пищевой промышленности. В июле их объем составил $1,7 млрд, что превышает половину всего экспорта страны.

Больше всего в июле Украина экспортировала по стоимости:

масло подсолнечное ($537,9 млн или 464 тыс. т);

пшеницу ($159,0 млн или 732,8 тыс. т);

соевые бобы ($151,0 млн или 375,2 тыс. т);

кукурузу ($145,0 млн или 617,7 тыс. т);

Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. В июле в страны ЕС экспортировано товаров на $1,9 млрд (+10,1% к июню этого года).

Кто больше всего покупал

Больше всего украинскую продукцию покупала Польша ($405,9 млн)

Нидерланды ($201,8 млн),

Германия ($199,8 млн),

Испания ($161,4 млн)

Италия ($142,5 млн).

Что касается других стран мира, то крупнейшими потребителями украинского экспорта стали Китай ($212,4 млн), Турция ($149,2 млн), Индия ($140,8 млн), Египет ($110,9 млн) и Молдова ($100,3 млн).

