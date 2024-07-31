Цена на землю — сколько стоит 1 сотка под застройку в Украине Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Цена на землю — сколько стоит 1 сотка под застройку в Украине

Земельный фонд Украины классифицируется на разные категории в зависимости от назначения, что оказывает существенное влияние на стоимость земельных участков. Значение земельных ресурсов в Украине сложно переоценить, и спрос на них остается высоким.

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Цена за сотку земли в Украине варьируется в зависимости от ее назначения:

Сельскохозяйственные участки — это самый распространенный тип земель, стоимость которых колеблется от 1 000 до 10 000 долларов за сотку. Цена определяется расположением, плодородием почвы и другими факторами.

Земли под застройку предназначены для жилого или коммерческого строительства. Их стоимость, которая может достигать от 5 000 до 50 000 долларов за сотку и более, зависит от расположения, близости к городу и наличия развитой инфраструктуры, такой как дороги, школы и магазины.

Земли промышленного назначения отведены для промышленных предприятий и объектов. Цены на такие участки колеблются от 10 000 до 100 000 долларов за сотку и более, учитывая расположение, наличие коммуникаций и потенциал для развития промышленности в регионе.

Кроме указанных категорий, существуют и другие виды земель, такие как лесные, водные и особо охраняемые территории. Стоимость таких земель также меняется в зависимости от специфических особенностей и ограничений, определенных законодательством.

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Какие факторы влияют на цену земли

Цена 1 сотки земли под застройку в Украине зависит от многих факторов:

Расположение. Центральные или перспективные регионы имеют более высокую стоимость по сравнению с удаленными или менее развитыми районами.

Наличие коммуникаций и инфраструктуры. Земля с доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоит дороже.

Спрос и предложение на рынке недвижимости. Цена может изменяться в зависимости от рыночных условий.

Точную стоимость 1 сотки земли в Украине можно определить индивидуально, учитывая все указанные факторы. К примеру, земля в Киеве или его пригородах будет значительно дороже, чем участки в отдаленных сельских районах.

Телеканал 24 По материалам:

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