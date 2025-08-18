Аграрии намолотили 24,8 млн тонн: 12,8% меньше, чем на эту дату в прошлом году — Finance.ua

Аграрии намолотили 24,8 млн тонн: 12,8% меньше, чем на эту дату в прошлом году Сегодня 21:25 — Аграрный рынок

Аграрии по состоянию на 15 августа намолотили 24,81 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 6 млн 186,6 тыс. га, что составляет 55% площадей, засеянных этими культурами, сообщило Минэкономики.

В прошлом году на 16 августа было намолочено 28,46 млн. тонн зерновых с 6 млн. 717,6 тыс. га, то есть показатели этого года соответственно ниже на 12,8% и 7,9%, а средняя урожайность, которая составляет 4,0 тонн/га, — на 5,4%.

Как отмечает Минэкономики, пшеницы обмолочено 18,99 млн тонн с 3 млн 396,2 тыс. га (в прошлом году — 21,68 млн тонн с 4 млн 846,1 тыс. га), ячменя — 4,73 млн тонн с 1 млн 247,2 тыс. га (5,48 тыс. га).

Средняя урожайность этих культур в текущем году составляет соответственно 4,3 тонн/га и 3,8 тонн/га, что на 3,5% и 3,3% меньше прошлогодних показателей.

В то же время урожай гороха в этом году уже больше прошлогоднего — 0,57 млн. тонн с 230,3 тыс. га по сравнению с 0,46 млн. тонн с 207,6 тыс. га, а урожайность выше на 12,8% и составляет 2,5 тонн/га.

