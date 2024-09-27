США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $2,4 млрд — Finance.ua

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $2,4 млрд Сегодня 10:03 — Казна и Политика

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $2,4 млрд

Президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.

Об этом сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Байден поручил Министерству обороны выделить все оставшиеся средства в рамках инициативы безопасности помощи Украине до конца срока его пребывания в должности. По его словам, остальные средства Украина получит до конца этого года.

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Среди прочего США предоставили Украине дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства ПВО и перехватчики, дроны, ракеты большой дальности, боеприпасы класса «воздух — земля» и средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

В Белом доме отметили, что, в частности, передадут Украине крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW), способные поражать цели на расстоянии более 130 км.

Кроме того, США расширили программы подготовки большего количества украинских пилотов для полетов на F-16, а также ввели санкции против россии.

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«С целью противодействия уклонению россии от санкций и отмыванию денег, Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США в координации с международными партнерами приняли меры по разрушению глобальной криптовалютной сети», — говорится в сообщении Белого дома.

Также в Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму $2,4 млрд: в него входят в частности боеприпасы класса «воздух — земля» и вооружение для систем ПВО. Этот пакет содержит:

боеприпасы и обеспечение украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы «воздух-земля»;

беспилотники и компоненты для обеспечения их производства в Украине; оборудование для борьбы с вражескими дронами;

беспилотные надводные суда;

оборудование и средства поддержки украинского производства боеприпасов;

оборудование для защищенной связи, запасные части, техобслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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Напомним, 26 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7,9 млрд долларов.

Также 26 сентября стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.

Діло По материалам:

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