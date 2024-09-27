США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $2,4 млрд — Finance.ua

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $2,4 млрд
Президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.
Об этом сообщили в Белом доме.
Отмечается, что Байден поручил Министерству обороны выделить все оставшиеся средства в рамках инициативы безопасности помощи Украине до конца срока его пребывания в должности. По его словам, остальные средства Украина получит до конца этого года.
Среди прочего США предоставили Украине дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства ПВО и перехватчики, дроны, ракеты большой дальности, боеприпасы класса «воздух — земля» и средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.
В Белом доме отметили, что, в частности, передадут Украине крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW), способные поражать цели на расстоянии более 130 км.
Кроме того, США расширили программы подготовки большего количества украинских пилотов для полетов на F-16, а также ввели санкции против россии.
«С целью противодействия уклонению россии от санкций и отмыванию денег, Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США в координации с международными партнерами приняли меры по разрушению глобальной криптовалютной сети», — говорится в сообщении Белого дома.
Также в Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму $2,4 млрд: в него входят в частности боеприпасы класса «воздух — земля» и вооружение для систем ПВО. Этот пакет содержит:
- боеприпасы и обеспечение украинских систем противовоздушной обороны;
- боеприпасы «воздух-земля»;
- беспилотники и компоненты для обеспечения их производства в Украине; оборудование для борьбы с вражескими дронами;
- беспилотные надводные суда;
- оборудование и средства поддержки украинского производства боеприпасов;
- оборудование для защищенной связи, запасные части, техобслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Напомним, 26 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7,9 млрд долларов.
Также 26 сентября стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.
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