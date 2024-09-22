Сколько финансовой помощи Украина получила от ЕС с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua

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Сколько финансовой помощи Украина получила от ЕС с начала полномасштабного вторжения

Казна и Политика
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Сколько финансовой помощи Украина получила от ЕС с начала полномасштабного вторжения
Сколько финансовой помощи Украина получила от ЕС с начала полномасштабного вторжения
Евросоюз и его государства-члены предоставили Украине 118 миллиардов евро помощи с начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом в Страсбурге во время открытия слушаний о продлении финансовой и военной помощи для Украины сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Финансовая поддержка ЕС

Домбровскис отметил, что в эту сумму входит около 40 миллиардов евро, которые были мобилизованы через фонд ЕС по поддержке Украины, макрофинансовую помощь, инструменты для уменьшения рисков для мобилизации частных инвестиций и технической помощи.
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«25,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи помогли украинскому государству в функционировании и разрешили проводить реформы», — отметил Домбровскис.
Он напомнил, что 17 миллиардов евро были предоставлены странами-членами ЕС в контексте поддержки украинцев, спасающихся от войны на территории ЕС.
12,2 миллиарда евро в форме грантов, кредитов и гарантий предоставлены Украине странами-членами ЕС. Кроме того, Украина получила помощь от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР, другие кредиты под гарантии ЕС.
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Отдельным направлением помощи ЕС стала экономическая поддержка Украины, включая доступ к Единому рынку ЕС через внедрение так называемых автономных мер торговли и содействие работе коридоров солидарности ЕС, которые позволили Украине продолжать экспорт продукции на внешние рынки.
Домбровскис отметил, что рассчитывает на поддержку Европарламента в продлении такой помощи.
«Очевидно: ЕС будет продолжать оказывать поддержку для Украины и ее народа так долго, как это будет необходимо, и так быстро и эффективно, как это возможно, поскольку это имеет экзистенциальное значение также для нашего европейского будущего», — добавил он.
Напомним, ЕС планирует предоставить Украине помощь до 40 млрд евро без участия США.
По материалам:
Укрінформ
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