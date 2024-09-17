ЕС планирует предоставить Украине помощь до 40 млрд евро без участия США — FT Сегодня 12:02 — Казна и Политика

ЕС планирует предоставить Украине помощь до 40 млрд евро без участия США — FT

ЕС готовится предоставить новое финансирование до конца года, вне зависимости от участия США. Деньги будут выделены в соответствии с предложением G7 об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву.

По словам трех человек, участвовавших в переговорах, односторонние действия предпринимаются на фоне обеспокоенности Брюсселя тем, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме замораживания активов.

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Правительство Виктора Орбана, пророссийского лидера ЕС, пыталось отложить принятие решения о схеме замораживания активов до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Но Брюссель должен начать работу над любой альтернативой в течение нескольких недель, поскольку такой шаг будет зависеть от полномочий, которые истекают в конце года.

Средства предназначены для финансовой стабильности Украины, которая, по данным Киева и МВФ, в 2025 году столкнется с дефицитом финансирования в размере 38 млрд долларов. Страна полагается на иностранную помощь, чтобы продолжать функционировать, тогда как россия усиливает атаки на ее инфраструктуру.

Согласно проекту юридического предложения, с которым ознакомилась FT, ЕС привлечет неопределенное количество миллиардов в виде кредитов для Украины до конца 2024 года. Такой шаг, расширение существующей программы помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия, что устранит право вето Будапешта. Окончательная цифра может изменяться от 20 до 40 млрд евро и будет установлена ​​Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами, заявили чиновники.

«Мы всегда можем действовать самостоятельно», — сказал представитель ЕС. Хотя первоначальная схема — с участием США — остается планом комиссии A, чиновники утверждают, что им нужна альтернатива, если Будапешт сохранит свое право вето до выборов в США.

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