Нацбанк спрогнозировал объемы международной помощи в 2024 и 2025 годах — Finance.ua

Нацбанк спрогнозировал объемы международной помощи в 2024 и 2025 годах Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Нацбанк спрогнозировал объемы международной помощи в 2024 и 2025 годах

Базовый сценарий июльского макропрогноза Национального банка предусматривает сохранение значительных объемов внешнего финансирования Украины. Ожидается, что международные партнеры предоставят льготных кредитов и грантов на сумму 38 миллиардов долларов в 2024 году и 31 млрд долларов в 2025 году.

Об этом НБУ рассказал в комментарии hromadske

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В январе-августе 2024 года Украина уже получила финансирование на сумму 24,4 млрд долларов, а до конца года ожидается еще 13,5 млрд долларов международной помощи от ЕС, США, Международного валютного фонда и других доноров. НБУ вместе с правительством постоянно поддерживают диалог с партнерами по увеличению объемов официального финансирования.

«На следующий год подтверждены средства от ЕС и МВФ. В настоящее время продолжаются переговоры с другими партнерами, учитывая начало бюджетных процессов в ряде стран», — отметили в регуляторе.

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По данным Нацбанка, все доноры, в первую очередь страны G7, подтверждают взятые на себя обязательства по финансовой поддержке в рамках программы с МВФ. Кроме того, практическая реализация механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), обеспеченного будущими доходами от обездвиженных российских активов, может предоставить Украине дополнительный финансовый ресурс.

Средства, предоставляемые международными партнерами, в большей степени пополняют международные резервы Украины. Учитывая это, международные резервы по состоянию на 1 сентября снова превысили уровень 40 миллиардов долларов.

Благодаря международной помощи Нацбанк сможет поддерживать объем международных резервов на таком уровне, который позволяет обеспечивать устойчивость валютного рынка и умеренную инфляцию.

Согласно июльскому прогнозу НБУ, валовые международные резервы возрастут до 41,2 млрд долларов на конец 2024 года, а в 2025 году снизятся до 37,3 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

внешняя помощь в августе составила $8,5 млрд: $4,5 млрд от ЕС ($1,6 млрд грант, остальные — льготный кредит) и $3,9 млрд гранта от США;

Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США. Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно.



hromadske По материалам:

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