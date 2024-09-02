С начала большой войны помощь ЕС для Украины превысила 100 млрд евро — Finance.ua

С начала большой войны помощь ЕС для Украины превысила 100 млрд евро Сегодня 11:44 — Казна и Политика

С начала большой войны помощь ЕС для Украины превысила 100 млрд евро

Военная помощь стран ЕС для Украины, выделенная с начала полномасштабного вторжения россии, превысила 43,5 миллиарда евро.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС.

«Мы обсудили со странами-членами прогресс в военных поставках для Украины. Цифры важны. На сегодняшний день наша военная помощь превышает 43,5 миллиарда (евро). Итого военная и гражданская помощь составляют гораздо большую сумму, превышающую 100 миллиардов», — сказал Боррель.

Он также отметил, что в небе Украины уже совершают полеты первые боевые самолеты F-16, защищая украинские города и население от российских атак. Высокий представитель ЕС напомнил, что несколько дней назад Бельгия объявила о намерении предоставить Украине больше самолетов F-16, и этот вопрос также обсуждался на встрече.

«Мы продолжаем поставлять и боеприпасы. Сейчас мы достигли 65 процентов нашей первоначальной цели — поставить в Украину миллион снарядов. Было определенное ускорение в течение лета, промышленность работает на полную мощность. …Мы все еще не достигли цели, но этот показатель растет», — заметил Боррель.

Он отметил, что ЕС уже передал на нужды Украины первый транш дохода от замороженных российских активов в объеме 1,4 миллиарда евро. Большинство этих средств было направлено на прямую поддержку оборонной промышленности Украины и закупку необходимого военного оборудования.

«Следующий транш также будет направлен на поддержку оборонной промышленности Украины. Часть этих средств будет направлена ​​определенными странами-членами на закупку у европейской промышленности и на глобальном рынке боеприпасов и средств противовоздушной обороны, которые остаются приоритетами. Многие страны-члены подчеркнули необходимость ускорить военные поставки (для Украины), и я полностью соглашаюсь с ними. До марта у нас будет второй транш от этих доходов и будем продолжать поддерживать украинскую оборонную промышленность, насколько это будет возможно», — сказал высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, в Брюсселе прошла неформальная встреча ЕС министерского уровня в формате Gymnich. Вчера дискуссии по самым важным внешнеполитическим вопросам были проведены среди министров иностранных дел стран ЕС, сегодня вопросы безопасности обсудили министры обороны европейских стран. Первым вопросом повестки дня было продолжение и усиление военной поддержки Украины.

Укрінформ По материалам:

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