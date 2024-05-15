США объявили дополнительные $2 млрд помощи для Украины — Finance.ua

США объявили дополнительные $2 млрд помощи для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительных двух миллиардов долларов помощи Украине.
Об этом он сказал на брифинге в МИДе Украины, передает hromadske.
«У нас есть дополнительная помощь, которая сейчас в пути. В самом деле, некоторая помощь уже прибыла. Но сегодня я хочу добавить к этому, объявив, что мы предоставим дополнительные два миллиарда долларов финансовой и военной помощи Украине», — сказал Блинкен.
Он добавил, что в рамках этой помощи организуется первый в своем роде фонд для оборонных предприятий.
Он имеет три направления:
- предоставление оружия уже сейчас;
- инвестирование в украинскую оборонку;
- закупка оружия для Украины из других стран, а не только из США.
Госсекретарь США отметил, что все внимание приковано к северо-востоку Украины, где россияне пытаются наступать. Он заверил, что объявленная помощь должна поступить в ближайшее время для помощи Силам обороны.
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«Мы спешим с боеприпасами, бронированными машинами, ракетами, ПВО. Пытаемся ускорить их доставку на фронт, чтобы защитить солдат и гражданских. Системы ПВО, конечно же, являются самым высоким приоритетом. Мы сфокусированы в наших разговорах на деталях того, что мы делаем, чтобы найти больше ПВО и доставить их в Украину. Могу сказать, что для нас это насущный и приоритетный вопрос», — сказал Блинкен.
Справка Finance.ua:
- в понедельник помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, о котором будет объявлено в ближайшие дни;
- 10 мая Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на $400 млн. Это объявление стало 57-м траншем оборудования, которое США предоставляют Украине из запасов Пентагона, начиная с августа 2021 года.
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