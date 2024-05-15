США объявили дополнительные $2 млрд помощи для Украины — Finance.ua

США объявили дополнительные $2 млрд помощи для Украины Сегодня 14:55 — Казна и Политика

США объявили дополнительные $2 млрд помощи для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительных двух миллиардов долларов помощи Украине.

Об этом он сказал на брифинге в МИДе Украины, передает hromadske.

«У нас есть дополнительная помощь, которая сейчас в пути. В самом деле, некоторая помощь уже прибыла. Но сегодня я хочу добавить к этому, объявив, что мы предоставим дополнительные два миллиарда долларов финансовой и военной помощи Украине», — сказал Блинкен.

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Он добавил, что в рамках этой помощи организуется первый в своем роде фонд для оборонных предприятий.

Он имеет три направления:

предоставление оружия уже сейчас;

инвестирование в украинскую оборонку;

закупка оружия для Украины из других стран, а не только из США.

Госсекретарь США отметил, что все внимание приковано к северо-востоку Украины, где россияне пытаются наступать. Он заверил, что объявленная помощь должна поступить в ближайшее время для помощи Силам обороны.

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«Мы спешим с боеприпасами, бронированными машинами, ракетами, ПВО. Пытаемся ускорить их доставку на фронт, чтобы защитить солдат и гражданских. Системы ПВО, конечно же, являются самым высоким приоритетом. Мы сфокусированы в наших разговорах на деталях того, что мы делаем, чтобы найти больше ПВО и доставить их в Украину. Могу сказать, что для нас это насущный и приоритетный вопрос», — сказал Блинкен.

Справка Finance.ua:

в понедельник помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, о котором будет объявлено в ближайшие дни;

10 мая Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на $400 млн. Это объявление стало 57-м траншем оборудования, которое США предоставляют Украине из запасов Пентагона, начиная с августа 2021 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske По материалам:

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