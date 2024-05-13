США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн — Finance.ua

США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн
Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на $400 млн.
Это объявление стало 57-м траншем оборудования, которое США предоставляют Украине из запасов Пентагона, начиная с августа 2021 года.
Этот пакет президентских полномочий (PDA) включает средства для обеспечения насущных потребностей Украины на поле боя, в частности средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и противотанковые средства:
- дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;
- дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
- дополнительные системы HIMARS и боеприпасы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- MRAP-ы;
- прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- ПТРК TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- взрывчатые средства и оборудование для разминирования;
- прибрежные и речные патрульные катера;
- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью