США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн — Finance.ua
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США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

Казна и Политика
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США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн
США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн
Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на $400 млн.
Это объявление стало 57-м траншем оборудования, которое США предоставляют Украине из запасов Пентагона, начиная с августа 2021 года.
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Этот пакет президентских полномочий (PDA) включает средства для обеспечения насущных потребностей Украины на поле боя, в частности средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и противотанковые средства:
  • дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS;
  • ПЗРК Stinger;
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  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
  • дополнительные системы HIMARS и боеприпасы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • MRAP-ы;
  • прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • ПТРК TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
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  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • взрывчатые средства и оборудование для разминирования;
  • прибрежные и речные патрульные катера;
  • средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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