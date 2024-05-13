США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн — Finance.ua

США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн Сегодня 10:33 — Казна и Политика

США предоставили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на $400 млн.

Это объявление стало 57-м траншем оборудования, которое США предоставляют Украине из запасов Пентагона, начиная с августа 2021 года.

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Этот пакет президентских полномочий (PDA) включает средства для обеспечения насущных потребностей Украины на поле боя, в частности средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и противотанковые средства:

дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;

дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS;

ПЗРК Stinger;

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оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные системы HIMARS и боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M 113 ;

MRAP-ы;

прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

ПТРК TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

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высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

взрывчатые средства и оборудование для разминирования;

прибрежные и речные патрульные катера;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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