США ввели масштабные санкции против россии и стран, помогающих ей производить оружие — Finance.ua

США ввели масштабные санкции против россии и стран, помогающих ей производить оружие Сегодня 10:01 — Мир

США ввели масштабные санкции против россии и стран, помогающих ей производить оружие

Министерство финансов США 1 мая объявило о введении санкций против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу россии и помогающих ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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Последний пакет санкций США направлен на российскую военно-промышленную базу и ее программы химического и биологического оружия, а также физических и юридических лиц в третьих странах, которые помогают москве покупать компоненты для производства оружия или оборонной продукции.

Среди прочего, Минфин США наложил санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, россии, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, позволяющих москве покупать крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

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Более 100 организаций в обновленном санкционном списке работают или работали в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики россии.

Другой блок американских санкций направлен против основных российских импортеров хлопчатобумажной целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также двух поставщиков этих товаров из Китая.

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Дополнительно Минфин внес в черный список три российских юридических и два физических лица, причастных к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.

Кроме того, под новые санкции США попали две российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в россии — «Нефтегазстрой» и «ВНИПИгаздобыча».

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Наконец, в координации с американским Министерством финансов Государственный департамент наложил санкции более чем на 80 юридических и физических лиц, занимающихся уклонением от санкций против россии или связанных с программами химического и биологического оружия и оборонно-промышленной базой рф.

Также Госдеп принял ограничительные меры против энергетического, металлургического и горнодобывающего сектора россии и ввел дополнительные санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Справка Finance.ua:

последний масштабный пакет санкций против россии Штаты объявляли 23 февраля;

тогда американский президент Джо Байден объявил, что США вводят более 500 санкций против России и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Навального.

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Європейська правда По материалам:

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