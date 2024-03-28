США ввели санкции против компании из рф за финансирование программы вооружений КНДР — Finance.ua

США ввели санкции против компании из рф за финансирование программы вооружений КНДР
Соединенные Штаты в среду объявили о введении санкций в отношении шести физических лиц и двух компаний, базирующихся в россии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, обвинив их в перечислении средств на программу вооружений Северной Кореи.
Об этом сообщает «Голос Америки».
В заявлении Министерства финансов США говорится, что действия были предприняты в координации с Южной Кореей.
В заявлении названы шесть физических лиц: Ю Пу Унг, Ри Тонг Хек, Хан Чол Ман, О Ин Чун, Чон Сон Хо и Джон Йон Гун.
Среди оказавшихся под санкциями компаний — Alis LLC, базирующаяся во Владивостоке, и зарегистрированная в ОАЭ компания Pioneer Bencont Star Real Estate.
В заявлении говорится, что обе компании входят в состав Chinyong Information Technology Cooperation, связанной с вооруженными силами Северной Кореи.
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Министерство финансов заявило, что находящийся под санкциями с мая 2023 года Chinyong использует сеть компаний и представителей для управления северокорейскими ИТ-специалистами, работающими в россии и Лаосе.
Напомним, Соединенные Штаты и Южная Корея на этой неделе объявили о создании новой рабочей группы, направленной на предотвращение нелегального импорта нефти для КНДР, поскольку существующие международные санкции, введенные СБ ООН, практически не работают.
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