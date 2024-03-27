Байден на год продлил действие санкций против рф за причастность к кибератакам — Finance.ua

Байден на год продлил действие санкций против рф за причастность к кибератакам Сегодня 11:34 — Мир

Байден на год продлил действие санкций против рф за причастность к кибератакам

Президент США Джо Байден принял решение о продлении действия санкций за кибератаки еще на год. В списке ограничений есть и рф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома

В администрации Байдена указывают, что существенная вредная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

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«По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2024 года», — говорится в заявлении.

Поэтому Байден решил продлить на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13 694.

Также на странице Белого дома указано, что речь идет о сохранении мер, введенных не только указом президента США 13 694, но и аналогичным документом по номеру 13 757.

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Напомним, в 2015 году бывший президент Барак Обама разрешил Минфину США вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки.

Через год документ дополнили, и санкции уже могли вводить против лиц, причастных к киберактивности, которая существенно грозит национальной безопасности, внешней политике, экономическому благополучию или финансовой стабильности Соединенных Штатов, а также направлена ​​на подрыв избирательных процессов или институтов США.

Тогда под ограничения попали:

ФСБ россии;

Главное разведывательное управление Генштаба рф;

ООО «Специальный технологический центр» из Санкт-Петербурга;

НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных»;

организация «ЦОР Секьюрити» из москвы.

А в 2017 году эти ограничения были закреплены еще и в законе «О противодействии противникам Америки с помощью санкций».

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