Байден на год продлил действие санкций против рф за причастность к кибератакам — Finance.ua

Байден на год продлил действие санкций против рф за причастность к кибератакам
Президент США Джо Байден принял решение о продлении действия санкций за кибератаки еще на год. В списке ограничений есть и рф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.
В администрации Байдена указывают, что существенная вредная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
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«По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2024 года», — говорится в заявлении.
Поэтому Байден решил продлить на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13 694.
Также на странице Белого дома указано, что речь идет о сохранении мер, введенных не только указом президента США 13 694, но и аналогичным документом по номеру 13 757.
Напомним, в 2015 году бывший президент Барак Обама разрешил Минфину США вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки.
Через год документ дополнили, и санкции уже могли вводить против лиц, причастных к киберактивности, которая существенно грозит национальной безопасности, внешней политике, экономическому благополучию или финансовой стабильности Соединенных Штатов, а также направлена на подрыв избирательных процессов или институтов США.
Тогда под ограничения попали:
- ФСБ россии;
- Главное разведывательное управление Генштаба рф;
- ООО «Специальный технологический центр» из Санкт-Петербурга;
- НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных»;
- организация «ЦОР Секьюрити» из москвы.
А в 2017 году эти ограничения были закреплены еще и в законе «О противодействии противникам Америки с помощью санкций».
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