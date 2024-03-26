США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали рф обходить ограничения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали рф обходить ограничения

Фондовый рынок
38
США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали рф обходить ограничения
США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали рф обходить ограничения
Американский Минфин объявил в понедельник о введении санкций против полутора десятков организаций и лиц в россии и других странах, которые помогали кремлю проводить незаконные финансовые операции на крипторынках и обходить ранее введенные ограничения.
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).
Читайте также
«OFAC ввел санкции против 13 организаций и двух физических лиц из-за их активности в секторах финансовых услуг и технологий российской экономики, в том числе лиц, которые разрабатывают или предлагают услуги в виртуальных активах и позволяют уклоняться от санкций США», — отметили в американском ведомстве.
Так, ограничения были введены против российских компаний, известных под названиями B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz и т. д. Кроме того, в список внесены компании в других странах, в частности Tokentrust Holdings Ltd. (Кипр), Bitfingroup OÜ (Эстония), Crypto Explorer (ОАЭ).
Читайте также
При этом, по меньшей мере, пять организаций контролируются лицами, против которых уже были введены санкции США ранее, отметили в Минфине.
Подчеркивается, что большинство физических и юридических лиц, попавших в список ограничений, «способствовали транзакциям или предлагали другие услуги», которые помогали обходить санкции.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.