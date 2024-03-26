США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали рф обходить ограничения — Finance.ua

США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали рф обходить ограничения Сегодня 11:13 — Фондовый рынок

США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали рф обходить ограничения

Американский Минфин объявил в понедельник о введении санкций против полутора десятков организаций и лиц в россии и других странах, которые помогали кремлю проводить незаконные финансовые операции на крипторынках и обходить ранее введенные ограничения.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

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«OFAC ввел санкции против 13 организаций и двух физических лиц из-за их активности в секторах финансовых услуг и технологий российской экономики, в том числе лиц, которые разрабатывают или предлагают услуги в виртуальных активах и позволяют уклоняться от санкций США», — отметили в американском ведомстве.

Так, ограничения были введены против российских компаний, известных под названиями B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz и т. д. Кроме того, в список внесены компании в других странах, в частности Tokentrust Holdings Ltd. (Кипр), Bitfingroup OÜ (Эстония), Crypto Explorer (ОАЭ).

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При этом, по меньшей мере, пять организаций контролируются лицами, против которых уже были введены санкции США ранее, отметили в Минфине.

Подчеркивается, что большинство физических и юридических лиц, попавших в список ограничений, «способствовали транзакциям или предлагали другие услуги», которые помогали обходить санкции.

Укрінформ По материалам:

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