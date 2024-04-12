Нарушение санкций стало уголовным преступлением в ЕС — Finance.ua
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Нарушение санкций стало уголовным преступлением в ЕС

Мир
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Нарушение санкций стало уголовным преступлением в ЕС
Нарушение санкций стало уголовным преступлением в ЕС
Европейский совет окончательно утвердил директиву об общеевропейских минимальных правилах преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах.
Об этом свидетельствует сообщение Совета.
Директива предусматривает, что государства-члены должны квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:
  • помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обход запрета на поездки,
  • торговля находящимися под санкциями товарами и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС,
  • предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена,
  • сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим или органом, находящимся под санкциями ЕС,
Помощь и подстрекательство к этим преступлениям также будут караться как преступление.
Торговля военными материалами будет считаться уголовным преступлением не только в том случае, если она совершена намеренно, но и в случае серьезной халатности.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными и пропорциональными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение как максимальное наказание. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.
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Юридические лица (т.е. компании) также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.
Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. Государства-члены имеют 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.
По материалам:
РБК-Україна
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