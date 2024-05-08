В США впервые опробовали беспилотную версию HIMARS: в чем ее особенности — Finance.ua

В США впервые опробовали беспилотную версию HIMARS: в чем ее особенности 08.05.2024, 01:05 — Технологии&Авто

В США впервые опробовали беспилотную версию HIMARS: в чем ее особенности, Фото: twz.com

Армия США провела первое испытание прототипа реактивной системы залпового огня HIMARS без экипажа.

Об этом сообщает The War Zone.

Еще в прошлом месяце американские военные впервые опробовали прототип беспилотного HIMARS, который имеет официальное название AML — автономная многодоменная пусковая установка. Ее разработка должна позволить увеличить возможность наносить наземные удары по суше и на море без необходимости привлечения большого количества дополнительного персонала.

Стрельбы состоялись на полигоне Yuma Proving Ground в Аризоне с участием членов 1-го батальона Нацгвардии Теннесси из 181 полка полевой артиллерии. В основе машины лежит такая же M 142 , но с измененной кабиной. AML способна автономно следовать по указанному маршруту, в частности в составе колонны. В назначенном пункте назначения управление машиной может происходить людьми дистанционно.

Фото: twz.com

Первые испытания касались всех режимов мобильности: телеоперационное управление, навигация по маршруту и ​​конвоированные операции.

«Во время пребывания на полигоне AML совершила три пуска реактивных снарядов уменьшенной дальности во время последовательных тренировочных стрельб. В общей сложности было успешно запущено шесть реактивных снарядов, что продемонстрировало способность пусковой установки маневрировать под наблюдением из укрытия до огневой точки, разворачиваться на заданный курс и выполнять команды управления огнем из отдаленной позиции наводчика», — сообщили в армии.

Система AML будет способна использовать весь набор имеющихся боеприпасов, что и управляемые HIMARS: GMLRS, ATACMS и новые ракеты PrSM. Последнюю разрабатывают в версии на 500 и 1000 км.

Фокус По материалам:

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