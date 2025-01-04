Спрос на жилье в Украине: вторичный рынок растет, первичный — стагнирует Сегодня 10:10 — Недвижимость

Спрос на жилье в Украине: вторичный рынок растет, первичный — стагнирует

Спрос на жилье в Украине постепенно восстанавливается. Однако на вторичном рынке наблюдается рост, в то время как первичный рынок продолжает оставаться на низком уровне.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Нацбанка.

Вторичный рынок

За 11 месяцев 2024 года на вторичном рынке жилья количество сделок увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Однако количество сделок все еще составляет всего 70% от довоенного уровня.

В первые три квартала 2024 года около 60% сделок на рынке жилья касались квартир, остальные — частных домов.

Наибольшим спросом пользуются небольшие, более дешевые квартиры средней площадью 48 кв. м, а дома — 71 кв. м.

Большинство сделок приходится на жилье старше 35 лет, и 78% сделок заключаются вне областных центров, преимущественно на западе Украины.

Первичный рынок

Спрос на первичное жилье остается низким из-за больших рисков.

Количество сделок на первичном рынке почти не изменилось по сравнению с 2023 годом и не превышало пятую часть довоенного уровня.

В первом полугодии 5% сделок заключались с привлечением ипотеки, но в дальнейшем эта доля снизилась до 4%, что сопоставимо с показателями 2021 года.

Около половины всех кредитов с начала года банки выдали на объекты в Киеве и Киевской области.

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Снижение роли ипотеки объясняется замедлением программы «єОселя» из-за изменения ее дизайна и ограниченности ресурсов.

Строительство нового жилья в Украине продолжается медленно из-за нехватки ресурсов, в частности, рабочей силы.

В западных регионах более активно строятся новые объекты, а в Киеве достраиваются очереди существующих комплексов. Количество очередей на жилые комплексы выросло на 10% с начала 2024 года.

Ценовая динамика

Цены на недвижимость на вторичном рынке остаются стабильными или снижаются в зависимости от региона, в то время как на первичном рынке отмечается рост стоимости, особенно в западных областях, где строительство активнее.

В последние полгода аренда дорожала сопоставимо со стоимостью жилья. Показатель «цена к аренде» (цена покупки квартиры к годовой аренде) в Киеве оставался на уровне 10х.

Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.

Учитывая рост доходов, ценовые условия приобретения жилья сейчас более благоприятны, чем перед войной.

Показатель «цена к доходу» (цена покупки квартиры к ежегодному доходу) вернулся к историческим минимумам конца 2021 года. В среднем на покупку 70 кв. м жилья в Киеве семья с 1.1 трудоустроенным тратит эквивалент своего 10-летнего дохода. Впрочем, риски безопасности сдерживают от приобретения жилья.

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