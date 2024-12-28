Первичный рынок: между частными домами и (не)надежными застройщиками — Finance.ua

Первичный рынок: между частными домами и (не)надежными застройщиками Сегодня 10:00 — Недвижимость

Первичный рынок: между частными домами и (не)надежными застройщиками

Рынок новой жилой недвижимости жив. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины за период 2022—2024.

Количество квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию, по видам (за периоды с начала года):

Большие темпы роста рынка частных жилых домов

В 2022—2023 годах прирост одноквартирных домов — 21,6%, тогда как многоквартирных — только 5,8%. В 2023—2024 годах этот тренд сохранился: прирост одноквартирных домов достиг 61,9%, в то время как многоквартирных — только 5,2%. Так что спрос на частные дома высокий и растет гораздо быстрее, чем на многоквартирное жилье.

Когда в 2023 году люди пережили первые волны блэкаутов в квартирах, у них появился страх за свои семьи, маленьких деток. Это чувство, что ты неавтономный и ничего не можешь сделать. Как быть? Бегом искать дом. Но дома разные: есть, условно говоря, по 40 тыс. долларов, а есть по 400.

Строительство новых многоэтажек в условиях кризиса доверия к застройщикам

Эксперты отмечают: «дом на дровах» сегодня никому не интересен — люди выбирают максимально качественное и новое жилье, делают ремонты; их интересует удобная развязка и инфраструктура. Таким образом, запрос на новые квартиры в многоэтажках есть, но хуже с ходом строительств и доверием к застройщикам.

«Раньше вкладывали средства в новостройки — сейчас с этим беда. Очень плохо строят и еще хуже сдают» — Андрей Романов, директор АН «КиївДімСервіс» (г. Киев).

И это показывают цифры. Рост количества многоквартирных домов стабильный, но медленный: в течение 2022−2023 и 2023−2024 годов прирост остается почти на одном уровне: 5,8% и 5,2% соответственно. Это свидетельствует и о трудностях бизнеса и о кризисе доверия к застройщикам после падения таких гигантов, как Киевгорстрой или «Аркада». Например, на гугл-картах преобладают отметки до 4,0 и соответствующие комментарии относительно ЖК в Киеве.

В этой ситуации государство пытается вдохнуть жизнь в первичный рынок. Минэкономики сообщает: в 2024 году по программе «єОселя» выдан 1 821 кредит на приобретение жилья у застройщика, что составляет 23,8% от общего количества кредитов. Количество выданных ипотек на первичном рынке жилья увеличивается, ведь правительство изменило вектор программы для стимулирования развития строительной отрасли.

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