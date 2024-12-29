Аренда жилья в Польше: актуальные цены в популярных городах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда жилья в Польше: актуальные цены в популярных городах

Личные финансы
62
Аренда жилья в Польше: актуальные цены в популярных городах
Аренда жилья в Польше: актуальные цены в популярных городах
Почти миллион украинцев уехали в соседнюю страну и решили там остаться. Одна из причин, почему выбирают Польшу — близость к Украине и возможность приехать домой при необходимости.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
К тому же еще до войны многие украинцы работали в Польше, а потому те, кто выехал из-за войны, могли узнать через знакомых, где лучше найти работу или арендовать жилье. Еще одной причиной называют «схожесть» и «понятность» польского языка с украинским.
Читайте также
Стоимость аренды жилья, по данным Numbeo, составляет в среднем от 560 до 700 евро для однокомнатной квартиры и от 900 до 1 150 евро для трехкомнатной.
Если говорить о самых популярных городах, то аренда однокомнатной квартиры будет составлять:
  • в Варшаве — 550−850 евро,
  • в Кракове — 450−600 евро,
  • в Гданьске — 450−650 евро,
  • во Вроцлаве — 450−600 евро,
  • в Лодзе — 300−450 евро.
Больше всего украинцев насчитывается в столице Польши — Варшаве. Здесь широкий выбор жилья, возможностей карьерного роста и престижной заработной платы, а также получение качественных услуг. Вместе с тем этот город, равно как и Краков, считается одним из самых дорогих городов для жизни. Украинцы часто выбирают для проживания Лодзь, Вроцлав и Люблин.
Что касается посуточной аренды жилья, то цены в Польше довольно доступны. Например, остановиться на ночь в хостеле Варшавы можно за 35−90 евро, а в отеле за 70−120 евро. А за апартаменты в Люблине за сутки придется заплатить около 70 евро.

Справка Finance.ua:

  • Европа ужесточает требования касательно краткосрочной аренды жилья: Польше рекомендовано начать с трех простых шагов.
  • Аренда жилья в Польше имеет свои особенности, которые важно знать как местным жителям, так и иностранцам. Это касается типов договоров, прав и обязанностей нанимателей жилья и арендодателей.

Детальнее о стоимости аренды в других городах Европы читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.