Аренда жилья в Польше: актуальные цены в популярных городах — Finance.ua

Аренда жилья в Польше: актуальные цены в популярных городах Сегодня 13:02 — Личные финансы

Аренда жилья в Польше: актуальные цены в популярных городах

Почти миллион украинцев уехали в соседнюю страну и решили там остаться. Одна из причин, почему выбирают Польшу — близость к Украине и возможность приехать домой при необходимости.

К тому же еще до войны многие украинцы работали в Польше, а потому те, кто выехал из-за войны, могли узнать через знакомых, где лучше найти работу или арендовать жилье. Еще одной причиной называют «схожесть» и «понятность» польского языка с украинским.

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Стоимость аренды жилья, по данным Numbeo, составляет в среднем от 560 до 700 евро для однокомнатной квартиры и от 900 до 1 150 евро для трехкомнатной.

Если говорить о самых популярных городах, то аренда однокомнатной квартиры будет составлять:

в Варшаве — 550−850 евро,

в Кракове — 450−600 евро,

в Гданьске — 450−650 евро,

во Вроцлаве — 450−600 евро,

в Лодзе — 300−450 евро.

Больше всего украинцев насчитывается в столице Польши — Варшаве. Здесь широкий выбор жилья, возможностей карьерного роста и престижной заработной платы, а также получение качественных услуг. Вместе с тем этот город, равно как и Краков, считается одним из самых дорогих городов для жизни. Украинцы часто выбирают для проживания Лодзь, Вроцлав и Люблин.

Что касается посуточной аренды жилья, то цены в Польше довольно доступны. Например, остановиться на ночь в хостеле Варшавы можно за 35−90 евро, а в отеле за 70−120 евро. А за апартаменты в Люблине за сутки придется заплатить около 70 евро.

Справка Finance.ua:

Европа ужесточает требования касательно краткосрочной аренды жилья: Польше рекомендовано начать с трех простых шагов.

Аренда жилья в Польше имеет свои особенности, которые важно знать как местным жителям, так и иностранцам. Это касается типов договоров, прав и обязанностей нанимателей жилья и арендодателей.

Детальнее о стоимости аренды в других городах Европы читайте в статье по ссылке.

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