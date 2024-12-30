Посуточная аренда: спрос, предложение и сезонные тенденции в 2024 году — Finance.ua

Посуточная аренда: спрос, предложение и сезонные тенденции в 2024 году Сегодня 21:10 — Личные финансы

Посуточная аренда: спрос, предложение и сезонные тенденции в 2024 году, freepik

В 2024 году за период январь-октябрь спрос на посуточную аренду вырос на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Пик выпадает на летний сезон (июнь-август) благодаря отпускам. С сентября спрос постепенно снижается, но к концу года снова растет из-за подготовки к зимним праздникам.

Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».

Основные драйверы спроса: внутренний туризм, командировка, потребность в жилье защитников и защитниц и встречи с родными в разных городах.

Инфографика: OLX Недвижимость

Количество объявлений на посуточную аренду квартир по Украине осталось неизменным, число откликов выросло на 8%, а медианная цена на 6% до 850 грн. Предложения посуточной аренды домов увеличились на 16%, количество откликов на них — на 9%. Значительно возросла медиа стоимость — на 20% и составляет 3000 грн за сутки.

Инфографика: OLX Недвижимость

В 2024 году стоимость посуточной аренды квартир увеличилась во многих областных центрах, хотя в отдельных городах осталась на уровне 2023 года. Наибольший рост зафиксирован в Сумах (+13%), Полтаве (+13%), Черкассах (+11%) и Харькове (+10%). Это преимущественно города вблизи линии фронта, которые становятся местом встреч для родных.

Инфографика: OLX Недвижимость

Стоимость посуточной аренды домов в 2024 году снизилась во многих областных центрах в отличие от квартир. Тем не менее, значительное подорожание было зафиксировано в Ивано-Франковске (+52%), Чернигове (+47%), Тернополе (+40%) и Кропивницком (+32%). В Киеве, Львове и Одессе рост от 8 до 20%.

Инфографика: OLX Недвижимость

Спрос по городам рос в течение всего года, но Одесса побила все рекорды в летний период с июня по август, достигнув рекордных приростов в июне и июле — +285% и +186% соответственно. Украинцы, несмотря на опасность обстрелов, поехали к морю. Число откликов на 1 объявление посуточной аренды в Одессе достигло значения 178 — в июле и 210 — в августе 2024 года.

Также стоит отметить прирост в июле (+45%) во Львове к аналогичному месяцу 2023 года. Это может быть связано с тем, что многие украинцы, путешествуя за границу, останавливаются в городе.

Инфографика: OLX Недвижимость

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