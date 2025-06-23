Спрос на работников оборонной отрасли в Европе вырос на 40% — Finance.ua

Спрос на работников оборонной отрасли в Европе вырос на 40% Сегодня 07:17 — Мир

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину количество вакансий в сфере оборонной промышленности в Европе выросло на 40%.

Об этом свидетельствует исследование портала по трудоустройству Indeed, сообщает Deutsche Welle.

Европейские оборонные компании наиболее активно ищут инженеров-механиков, электротехников и программистов. Также растет спрос на менеджеров проектов, офисных работников и специалистов по продажам.

Особенно активно вакансии публикуют немецкие компании, сосредоточенные на поиске инженерных и технологических кадров, а также специалистов в сфере IT.

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По данным Indeed, 43% всех вакансий в сфере оборонной промышленности в Европе приходится на Францию.

Спрос на работу в оборонной промышленности растет не только со стороны работодателей, но среди кандидатов. В Германии количество поисковиков в этой области постоянно превышает довоенный уровень. Пик интереса пришелся на март 2025 года в разгар обсуждений многомиллиардных оборонных инвестиций, которые должны финансироваться за счет заимствований.

В компании Indeed отмечают, что многие задачи в оборонной отрасли схожи с работой в автомобильной промышленности, которая сейчас испытывает экономические трудности. Однако, оборонная сфера, несмотря на рост, остается относительно небольшим сектором экономики и не способна полностью компенсировать потерю рабочих мест в автопроме.

Напомним, ЕС намерен принять Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP) до встречи лидеров стран в Брюсселе в конце июня. Инструмент станет средством для будущего финансирования обороны блока. По информации Bloomberg, Еврокомиссия предлагает государствам-членам возможность направить в фонд неизрасходованные деньги на восстановление после пандемии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил , что в 2025 году все государства-члены Альянса достигнут расходов на оборону в размере 2% ВВП.

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