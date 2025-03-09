Спрос на иностранную валюту в Украине снизился: в НБУ объяснили причины — Finance.ua

Спрос на иностранную валюту в Украине снизился: в НБУ объяснили причины Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Спрос на иностранную валюту в Украине снизился: в НБУ объяснили причины

В феврале 2025 г. чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном сегментах валютного рынка.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (март 2025 года).

Почему упал спрос на валюту

В Нацбанке отмечают, что снижение спроса на валюту обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом.

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Еще одной причиной стало улучшение курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики и поддержанию устойчивости валютного рынка.

В результате интервенции НБУ по продаже иностранной валюты в феврале снизились и составили 3,1 млрд долларов.

По данным НБУ, официальный курс гривны по отношению к доллару и евро укрепился в феврале, а разница между наличным и официальным курсами не превышала 0,7%.

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Напомним, Нацбанк рассматривает возможность смены основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до решения еще далеко. Пышный заявил, что НБУ будет подходить к решению этого вопроса комплексно, и сейчас анализируются и рассматриваются разные варианты.

Также глава НБУ сообщал , что ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.

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