Спрос на иностранную валюту в Украине снизился: в НБУ объяснили причины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на иностранную валюту в Украине снизился: в НБУ объяснили причины

Казна и Политика
23
Спрос на иностранную валюту в Украине снизился: в НБУ объяснили причины
Спрос на иностранную валюту в Украине снизился: в НБУ объяснили причины
В феврале 2025 г. чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном сегментах валютного рынка.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (март 2025 года).

Почему упал спрос на валюту

В Нацбанке отмечают, что снижение спроса на валюту обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом.
Читайте также
Еще одной причиной стало улучшение курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по усилению процентной политики и поддержанию устойчивости валютного рынка.
В результате интервенции НБУ по продаже иностранной валюты в феврале снизились и составили 3,1 млрд долларов.
Спрос на иностранную валюту в Украине снизился: в НБУ объяснили причины
По данным НБУ, официальный курс гривны по отношению к доллару и евро укрепился в феврале, а разница между наличным и официальным курсами не превышала 0,7%.
Читайте также
Напомним, Нацбанк рассматривает возможность смены основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до решения еще далеко. Пышный заявил, что НБУ будет подходить к решению этого вопроса комплексно, и сейчас анализируются и рассматриваются разные варианты.
Также глава НБУ сообщал, что ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems