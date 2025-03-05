Доллар упал до трехмесячного минимума — причины Сегодня 11:33 — Валюта

Доллар упал до трехмесячного минимума — причины

Доллар упал до трехмесячного минимума на фоне потрясений на рынках из-за торговой войны, начатой ​​Дональдом Трампом. Президент США в своей первой речи в Конгрессе после вступления в должность пообещал новые пошлины.

Об этом сообщает Reuters

Динамика курсов валют 5 марта была нестабильной, поскольку инвесторы были озабочены влиянием эскалации глобальной торговой напряженности на мировую экономику.

В своем обращении к Конгрессу Трамп заявил, что 2 апреля будут введены дополнительные пошлины, в т. ч. «взаимные пошлины» и нетарифные меры, направленные на ликвидацию многолетних торговых дисбалансов.

Доллар сначала вырос во время выступления Трампа, однако позже начал падать и достиг минимума 105,46 по отношению к корзине валют, самого слабого показателя с 6 декабря.

Инвесторы продавали доллар, поскольку их все больше беспокоят перспективы роста крупнейшей экономики мира, которая уже демонстрирует признаки замедления.

«Рост инфляционных ожиданий и опасения по поводу тарифов ставят под угрозу мягкую посадку экономики США», — заявил Борис Ковачевич, глобальный макроэкономический стратег компании Convera.

По его словам, эта история о макрополитике подчеркивает переход США к возрастающим рискам стагфляции. «Конечно, повышение тарифов теоретически положительно для доллара. Однако инвесторы смотрят дальше краткосрочных потоков безопасного убежища и озабочены длительным замедлением роста», — сказал он.

Торговые войны Трампа

Выступление президента США в Конгрессе прозвучало сразу после того, как он ввел новые 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, которые вступили в силу 4 марта, а также удвоили пошлины на китайские товары до 20%.

Канада и Китай быстро отреагировали в ответ, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала принять ответные меры, но не стала раскрывать подробности, заявив, что объявит об ответе Мексики 9 марта.

Еще больше запутав ситуацию, министр торговли Говард Лютник сообщил журналистам, что официальные лица США общались с Мексикой и Канадой «весь день» и, возможно, все еще смогут прийти к частичному решению с двумя соседями.

Евро вырос до трехмесячного максимума в 1,0639 доллара, получив поддержку от новостей о том, что партии, надеющиеся сформировать следующее правительство Германии, договорились создать инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро и пересмотреть правила заимствований в рамках кардинального сдвига расходов с целью реорганизации армии и оживления экономического роста.

«Если мы неожиданно значительно снизим уровень долгового бремени, я думаю, это, вероятно, может подтолкнуть евро еще выше, и, конечно, любые дальнейшие заявления об увеличении расходов на оборону также укрепят ожидания роста экономики Европы, а значит, поддержат евро», — заявила Кэрол Конг, валютный стратегический аналитик Commonwealth Bank of Australia.

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