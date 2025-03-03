Покупать американскую валюту не так выгодно, как вкладываться в облигации — эксперт Сегодня 13:03 — Валюта

Покупать американскую валюту не так выгодно, как вкладываться в облигации — эксперт

Украинцы в последнее время наблюдают небольшие колебания курса валют , но среднегодовой курс заложен на уровне 45 гривен за доллар. Эксперты считают, что в таких условиях покупать американскую валюту не так выгодно, как вкладываться в облигации внутренних государственных займов.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии отметил, что «год будет заканчиваться на курсе 46 гривен за доллар, возможно, немного больше». Таким образом, если просто держать валюту дома или положить в банк под 5% годовых, то максимальная прибыль составит 10%, а ОВГЗ — 16−17% чистыми.

«Вложение денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривны, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 год именно такой. Что будет в 2026 году, на сегодняшний момент никто не знает», — отметил эксперт.

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При этом он отметил, что в ближайшее время украинцам не стоит опасаться значительных изменений на валютном рынке.

«Все будет более или менее прогнозируемо», — подытожил экономист.

УНІАН По материалам:

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